Activan contingencia ambiental por ozono en el Valle de México

Se activa la contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME) informó que se activa la contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México debido a la mala calidad del aire con el objeto de disminuir la exposición de la población al aire contaminado, el riesgo de afectación a la salud, así como para reducir la generación de contaminantes.

¿Por qué se activó la contingencia ambiental?

La CAME dio a conocer a las 16:00 horas del día de hoy que se registraron concentraciones horarias máximas de ozono de 159 ppb en la estación Facultad de Estudios Superiores Acatlán (FAC), ubicada en el Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México.

SE ACTIVA CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA POR OZONO EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO



¿Qué vehículos no pueden circular?

Vehículos que deberán suspender su circulación, en horario de las 5:00 a las 22:00 horas:

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2 .

con . Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1 , cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 4, 5, 7 y 9 .

con , cuyo último dígito numérico sea . Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00 , engomado rojo , terminación de placa 3 o 4 .

con , , terminación de placa . Las unidades que no porten holograma de verificación , como los vehículos antiguos , de demostración o traslado , nuevos , los permisos de circulación , los que tienen pase turístico , placas foráneas o con placas formadas por letras , les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2 .

, como los , de , , los , los que tienen , o con , les aplica la misma que a los vehículos que portan . Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios , que no cuenten con válvula de desconexión seca , cuya terminación de matrícula sea NON .

a la circulación del a , que no cuenten con , cuya terminación de matrícula sea . Los vehículos de carga local o federal , dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas , con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX .

, dejan de circular entre las , con excepción de aquellos que se encuentren en el . Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo con las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

