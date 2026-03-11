¡Gasolina a 24 pesos! Blindan el precio de la gasolina pese a crisis mundial por la guerra

Los precios de gasolina se han mantenido debajo de los 24 pesos

La presidenta Claudia Sheinbaum y la mayoría de los empresarios gasolineros acordaron mantener el precio de la gasolina regular en 24 pesos el litro en todo el país, así lo dio a conocer Enrique Félix Robelo, dirigente de la Organización Nacional de Expendedores de petróleo (ONEXPO) y la propia mandataria.

Sheinbaum publicó en sus redes sociales que este acuerdo voluntario se adhirieron más del 95 por ciento de las estaciones de servicio.

¿Cuál es el acuerdo para mantener el precio de la gasolina?

“Mientras en el mundo sube el precio de la gasolina, en México protegemos la economía de las familias, a través de la renovación del acuerdo voluntario con el 96 por ciento de las estaciones se servicio para que la gasolina regular se mantenga en menos de 24 pesos por litro”. —

Por su parte, el dirigente de ONEXPO, recordó que el acuerdo de mantener estable el precio de la gasolina cumplió un año el pasado mes de febrero y ahora se extenderá por otros seis meses.

¿Qué factores influyen en el precio de la gasolina?

El empresario dijo que a pesar de las presiones en el mercado internacional por el alza en el precio del barril de petróleo por la guerra de Estados Unidos contra Irán, la presidenta aseguró que “existen los mecanismos para poder este sostener y aguantar las presiones que ha habido a nivel mundial con el precio del petróleo”.

La Secretaría de Hacienda aplicará “responsablemente estos mecanismos de los estímulos fiscales”, en especial, al impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS), añadió.

Al salir de su reunión con la presidenta en Palacio Nacional, el dirigente expresó el compromiso de seguir ofreciendo litros completos a todos los consumidores.

