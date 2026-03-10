SEP confirma suspensión de clases el 13 de marzo: Fecha de puentes en 2026 para educación básica

Las escuelas de educación básica lucirán vacías este viernes 13 de marzo debido a que subida de calificaciones que se liga con el puente del 16 de marzo, permitiendo a las familias mexicanas un respiro antes del inicio de las vacaciones de Semana Santa.

Las escuelas de educación básica en México tendrán una pausa en sus actividades este viernes debido a las tareas administrativas de los docentes. Este descanso se sumará a los días de asueto oficiales del mes, permitiendo que miles de alumnos descanso de los maestros, y viceversa, antes de lo previsto. Aquí te damos los detalles sobre por qué la SEP confirma la suspensión de clases el 13 de marzo y la fecha de puentes en 2026 para educación básica.

¿Habrá clases el viernes 13 de marzo de 2026?

No, el viernes 13 de marzo hay suspensión de clases por parte de la SEP más debido a que los profes suben calificaciones al sistema.

¿Qué día es puente en marzo de 2026?

El 16 de marzo de 2026 es puente. Este día se convierte en el primer puente oficial del mes. Al ser un día de descanso obligatorio según la Ley Federal del Trabajo, no solo descansan los estudiantes, sino que también se detienen las labores en bancos y oficinas.

¿Qué días de marzo no hay clases en 2026?

Los días de marzo que no hay clases en 2026 son:

Viernes 13 de marzo por registro de calificaciones Lunes 16 de marzo por conmemoración del Natalicio de Benito Juárez Viernes 27 de marzo por sesión del consejo técnico escolar.

¿Por qué se suspenden clases el 16 de marzo?

La razón es la conmemoración del Natalicio de Benito Juárez. Aunque la fecha exacta de su nacimiento es el 21 de marzo, la ley mexicana dice que el descanso se recorre al tercer lunes de marzo.

Fecha de puentes en 2026

1 de enero Primer lunes de febrero Tercer lunes de marzo 1 de mayo 16 de septiembre Tercer lunes de noviembre 25 de diciembre

