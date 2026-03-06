Megapuente marzo 2026: SEP confirma las fechas de los 4 días seguidos sin clases

Planifica tus actividades familiares ahora que la SEP confirmó las fechas del Megapuente de marzo 2026 con un total de 4 días seguidos sin clases.

Tras la revisión del calendario oficial, la SEP ha confirmado un periodo de descanso extendido que se alinea con días feriados. Para que puedas planificar una salida o simplemente descansar en casa, aquí te decimos todo sobre el Megapuente de marzo 2026 y las fechas de los 4 días seguidos sin clases.

¿Cuándo es el Megapuente de marzo 2026?

El mega puente de marzo 2026 está marcado en el calendario oficial de la SEP del viernes 13 al lunes 16 de marzo.

¿Qué días de marzo no hay clases en 2026?

Los días de marzo que no hay clases en 2026 son:

Viernes 13 de marzo por registro de calificaciones.

por registro de calificaciones. Lunes 16 de marzo por la conmemoración del Natalicio de Benito Juárez .

por la conmemoración del . Viernes 27 de marzo por la junta de Consejo Técnico Escolar .

por la junta de . Lunes 30 y martes 31 de marzo por el inicio del periodo vacacional de Semana Santa.

¿Cuándo hay puente escolar?

El primer gran puente escolar del mes arranca el 13 de marzo. Sin embargo, la buena noticia es que el descanso no termina ahí. El viernes 27 de marzo se junta con el fin de semana y, prácticamente, los estudiantes ya no regresan, pues el lunes 30 de marzo inician las vacaciones de Semana Santa.

Toma en cuenta que, aunque los alumnos descansan desde el viernes 13, para muchos trabajadores el único día de descanso obligatorio por ley es el lunes 16 de marzo.

