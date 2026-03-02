SEP adelanta vacaciones de Semana Santa 2026: Estas son las fechas oficiales del calendario escolar

El periodo de Semana Santa en 2026 para educación básica de la SEP comprende del 30 de marzo al 10 de abril.

Sabemos que muchos están contando los días para las vacaciones, y si sientes que este año llegan antes de lo esperado, es porque lo es. Para que no te agarren las prisas con los planes familiares, aquí te contamos por qué la SEP adelantó las vacaciones de Semana Santa 2026 y te confirmamos cuáles son las fechas oficiales del calendario escolar.

¿Adelantaron las vacaciones de Semana Santa para la SEP 2026?

Sí, respecto al calendario escolar del ciclo anterior, las vacaciones se adelantaron. Mientras que en el ciclo 2024-2025 el periodo fuerte de descanso cayó a mediados de abril, para este ciclo escolar 2025-2026, las vacaciones de Semana Santa se adelantaron al lunes 30 de marzo.

¿Cuándo empiezan las vacaciones de Semana Santa según la SEP?

El periodo oficial de descanso por Semana Santa en el calendario escolar comienza el lunes 30 de marzo de 2026. Sin embargo, los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria dejarán de asistir a clases desde el viernes 27 de marzo, debido a la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar.

¿Cuándo terminan las vacaciones de Semana Santa de 2026?

Para los estudiantes de la SEP, las vacaciones de Semana Santa terminan el viernes 10 de abril, es decir, los alumnos tendrán dos semanas de descanso.

El regreso los salones es el lunes 13 de abril de 2026.

¿Qué días no va a haber clases en la SEP?

Los días que no va a haber clases para los estudiantes de la SEP son:

Lunes 16 de marzo: Suspensión de labores por la conmemoración del Natalicio de Benito Juárez.

Viernes 27 de marzo: No hay clases por sesión de Consejo Técnico Escolar.

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo.

Martes 5 de mayo: Conmemoración de la Batalla de Puebla.

Viernes 15 de mayo: Día del Maestro.

¿Cuándo son las vacaciones de Semana Santa?

El periodo vacacional de Semana Santa 2026 para educación básica comprende del 30 de marzo al 10 de abril. Son 10 días hábiles de descanso, sin contar los fines de semana.