Gobernador de SLP defiende eventual candidatura de su esposa para relevarlo

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, defendió la eventual candidatura de su esposa, la senadora Ruth González para relevarlo en el gobierno estatal.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum rechaza destape de Ruth González |Video

¿Por qué defiende la posible candidatura de su esposa?

Dijo que mientras se compite en una elección constitucional, se hace campaña y se gana en las urnas, aunque haya familiaridad con el gobernador saliente eso no es nepotismo.

De visita en el Senado, el gobernador fue cuestionado sobre las versiones de que la legisladora podría competir por la gubernatura del estado, el mandatario sostuvo que se trata de una decisión personal de cada aspirante.

Gallardo afirmó que cada partido tiene sus propios estatutos y que en el caso del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), al que pertenece, las reglas pueden cambiar cuando se conforman coaliciones electorales.

🔴El gobernador de #SanLuisPotosí, Ricardo Gallardo Cardona, defendió la eventual candidatura de su esposa, la senadora #RuthGonzález, para relevarlo en el gobierno estatal.



📹: Verónica Méndez vía #ReporterosW

🎧https://t.co/vVSEq4NzKV pic.twitter.com/0qL2teutBs — W Radio México (@WRADIOMexico) March 10, 2026

¿Qué dijo sobre el nepotismo político?

El gobernador sostuvo que el concepto de nepotismo se ha interpretado de manera incorrecta en el debate público, pues —dijo— se refiere a cuando un funcionario utiliza su cargo para contratar o favorecer directamente a familiares dentro del gobierno.

“El nepotismo es cuando tú eres gobernador o presidente de la República y contratas a tus parientes, al tío, al papá, al primo, metes a toda la familia a trabajar. Ese es el nepotismo”. — Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí

En contraste, aseguró que cuando un familiar participa en una elección constitucional y es la ciudadanía quien decide en las urnas, no puede hablarse de nepotismo.

“Cuando vas y juegas una elección constitucional y la gente decide, eso no es nepotismo”. — Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí

Hace un mes, el líder de los senadores del Verde, Manuel Velasco le alzó la mano a la senadora Ruth González en señal de que será la candidata del Verde al gobierno del estado.

Ruth González, senadora Ampliar

Síguenos en Google News y encuentra más información