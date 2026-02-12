Sheinbaum rechaza destape de Ruth González |Video

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó el nepotismo electoral, tras el destape de Ruth González en manos de Manuel Velasco, del PVEM partido aliado de Morena.

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su desacuerdo ante cualquier forma de nepotismo electoral en próximas elecciones, ya sea por parte de Morena, partidos aliados o cualquier otro instituto político, al recordar que por Constitución esta práctica ya está prohibida.

Luego de que el coordinador de los senadores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Velasco, alzara la mano de Ruth González como posible candidata al gobierno de San Luis Potosí —sin importar que es esposa del actual mandatario estatal, Ricardo Gallardo—, Sheinbaum Pardo subrayó que será decisión de Morena aceptar o no esa postulación.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre candidaturas de familiares?

“En el periodo inmediato no puede entrar ninguna persona que sea familiar, eso es a partir de 2030, en el caso de Morena quedó en sus estatutos que es a partir del 27, entonces pues en el caso de que algún partido aliado, tenga un familiar, pues ahí tendrá que decidir Morena si va o no, ustedes saben que no estoy de acuerdo”, expresó.

En conferencias anteriores, la mandataria ha llamado a la calma a quienes tienen interés inmediato en participar en comicios, aun cuando tengan relación con funcionarios en funciones, insistiendo en que debe respetarse la legislación vigente sobre nepotismo electoral.

¿Hubo reunión con Manuel Velasco en Palacio Nacional?

Por otra parte, negó reunión alguna con el coordinador del PVEM en la Cámara alta, a pesar de que se le vio este miércoles llegar a Palacio Nacional.

Pero conmigo no se reunió…-¿No lo va recibir para tratar lo de la Reforma Electoral?-Personalmente no, están trabajando con la Secretaria de Gobernación pero no tenía conocimiento de que hubiera estado aquí”. —

La jefa del Ejecutivo federal reiteró que quienes tengan aspiraciones deberán esperar los tiempos legales establecidos antes de contender en una elección, evitando cualquier señalamiento de nepotismo electoral y privilegiando el cumplimiento constitucional.