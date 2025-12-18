Monreal ve posible triunfo en 2027 de Ruth González, esposa del gobernador de San Luis Potosí, tras debate por la “Ley Esposa”

El líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, celebró que la Suprema Corte de Justicia resolverá si es constitucional o no la llamada “Ley Esposa” o “Ley Ruth” que aprobó el Congreso de San Luis Potosí y que podría favorecer la senadora del Partido Verde, Ruth González Silva, esposa del gobernador de la entidad.

Aunque recordó que los congresos locales son libres de aprobar las leyes que consideren convenientes, consideró que es restrictivo que sólo se permita a mujeres ser candidatas al gobierno estatal, como es el caso de San Luis Potosí, pero coincidió con la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, en que dicha norma se puede impugnar.

ESTO TE PUEDE INTERESAR: Kenia López Rabadán apoya la “ley esposa” y la “ley gobernadora”; respalda las candidaturas de mujeres a las gubernaturas en 2027

¿Qué analizará la Suprema Corte sobre la reforma electoral?

“Es complicado, yo creo que la Corte tendrá que resolver y ya anunció la presidenta de Morena que va a impugnar, pues hay que esperar. Para mí se restringe el derecho de los ciudadanos a participar en un puesto de elección popular y la Corte tendrá que determinar si es constitucional o no la reforma de San Luis Potosí”.

De hecho, Monreal señaló que en estas normas se olvida que puede haber candidaturas independientes y ahí no valen las restricciones de género.

ESTO TE PUEDE INTERESAR:¡Jalones de cabello y golpes!... Enfrentamiento entre diputadas de Morena y PAN, paraliza sesión del Congreso de CDMX

¿Cómo impacta esta discusión en la alianza política?

En conferencia de prensa, el líder parlamentario morenista, dijo que en otras circunstancias se apoyaría abiertamente al Partido Verde pues la senadora González, esposa del gobernador potosino Ricardo Gallardo está muy bien posicionada, por lo que podría ganar los comicios del 2027.

“El Partido Verde, a mí no me queda ninguna duda, está bien posicionado, y a pesar de que nosotros tenemos una normatividad interna de no aceptar ni nepotismo ni reelección. La esposa del gobernador está muy bien posicionada, puede ganar la esposa. El PT dice yo no estoy obligado a ese acuerdo interno de ustedes. O en mi caso en mi tierra, David que es mi hermano es el gobernador y Saúl Monreal es aspirante, pero esas son las reglas”.

Ricardo Monreal admitió que ese tipo de diferencias entre sus aliados del PT y el Partido Verde podría afectar la alianza tripartidista por lo que se requiere ratificar dicha coalición como se los pidió la presidenta Sheinbaum a los líderes nacionales de los tres partidos.

Síguenos en Google News y encuentra más información