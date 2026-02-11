Ruth González gobernadora: PVEM la destapa para San Luis Potosí

El coordinador del PVEM en el Senado, Manuel Velasco, destapó a Ruth González gobernadora de San Luis Potosí.

En la carrera rumbo a las próximas elecciones intermedias, el coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado, Manuel Velasco Coello, destapó públicamente a la senadora Ruth González Silva como la próxima gobernadora de San Luis Potosí.

Ruth González es esposa del actual gobernador Ricardo Gallardo Cardona y ambos militan en el Partido Verde.

¿Qué dijo Manuel Velasco sobre su candidatura?

Manuel Velasco expresó que “ojalá y se anime” la senadora a competir, pues aseguró que encabeza ampliamente las preferencias electorales y que su postulación sería prácticamente un hecho si así lo decide.

Mientras le alzaba la mano en el pleno del Senado, Velasco afirmó que, de acuerdo con encuestas internas del PVEM, González Silva se encuentra “dos a uno arriba” frente a cualquier otro aspirante, con una ventaja superior a los 20 puntos.

¿Qué implicaría su postulación en San Luis Potosí?

El senador sostuvo que estos números perfilan con claridad a la legisladora como la opción más competitiva del partido para suceder al actual gobierno estatal.

El eventual registro de Ruth González colocaría nuevamente al Partido Verde en la disputa directa por la continuidad en San Luis Potosí, entidad actualmente gobernada por Ricardo Gallardo Cardona.

