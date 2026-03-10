Futbolistas iraníes piden asilo en Australia: ¿Qué pasó y por qué solo cinco jugadoras lo recibieron?

¿Por qué solo cinco futbolistas de la Selección femenil de Irán solicitaron asilo a Australia?

Cinco integrantes de la selección femenina de fútbol de Irán recibieron asilo humanitario en Australia, después de que temieran represalias si regresaban a su país tras disputar la Copa Asiática Femenina 2026.

El anuncio fue confirmado por el ministro australiano de Asuntos Internos, Tony Burke, quien explicó que las deportistas recibieron visas humanitarias para permanecer en el país debido al riesgo que podrían enfrentar al volver a Irán.

El caso ha generado gran atención internacional porque no todas las jugadoras del equipo solicitaron asilo, lo que dejó preguntas sobre por qué solo cinco recibieron protección. Así que te contamos qué fue lo que sucedió y todos los detalles del caso.

¿Qué pasó con las futbolistas iraníes en Australia?

La selección femenina de Irán se encontraba en Australia para disputar la Copa Asiática Femenina, pero la situación cambió después de un gesto que provocó controversia.

Durante el primer partido del torneo, varias jugadoras no cantaron el himno nacional iraní, lo que fue interpretado como una protesta política.

Después del encuentro, medios estatales y sectores políticos en Irán las calificaron de “traidoras”, lo que generó preocupación sobre posibles represalias si regresaban al país. Tras quedar eliminada la selección del torneo, algunas jugadoras enviaron señales de auxilio y pidieron protección internacional desde su camión, incluso varios aficionados trataron de que éste saliera del estadio para evitar que las jugadoras fueran castigadas en su país.

¿Quiénes son las cinco jugadoras de la Selección Iraní que recibieron asilo?

Las futbolistas que obtuvieron visas humanitarias en Australia son:

Fatemeh Pasandideh

Zahra Ghanbari

Zahra Sarbali

Atefeh Ramezanizadeh

Mona Hamoudi

Las autoridades australianas indicaron que fueron trasladadas a un lugar seguro con ayuda de la Policía Federal Australiana, mientras se procesaba su solicitud de protección.

¿Por qué solo cinco jugadoras recibieron asilo?

El motivo principal es que solo ellas solicitaron formalmente protección internacional.

El gobierno australiano explicó que el asilo se concede de forma individual, por lo que cada persona debe presentar su propia solicitud y demostrar que existe riesgo de persecución si regresa a su país.

Algunas integrantes del equipo decidieron regresar con la delegación, mientras que otras aún analizan si pedirán protección. De hecho, reportes señalan que al menos dos personas más del equipo también han solicitado asilo posteriormente, lo que podría aumentar el número de refugiadas.

La situación también ocurre en medio de tensiones políticas en Irán y un conflicto armado reciente, lo que ha incrementado el temor de represalias contra quienes critican al gobierno. En ese contexto, varias jugadoras temían ser castigadas por no cantar el himno nacional y por la presión mediática en su país, lo que motivó su decisión de buscar refugio en Australia.