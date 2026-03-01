México expresa preocupación por bombardeos en Irán; no hay connacionales afectados

Hasta el momento no se tiene conocimiento de personas mexicanas directamente afectadas por los bombardeos en Irán que este sábado emitieron Estados Unidos e Israel en contra de Irán, es lo que dio a conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores.

A través de un comunicado la dependencia detalló que sus representaciones en Irán, Israel, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Líbano y Kuwait se mantienen en contacto permanente con la comunidad mexicana.

Además que informó que debido a que los gobiernos de Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Israel, Kuwait, Palestina y Qatar cerraron sus espacios aéreos, las y los mexicanos que deseen salir de la región deberán contactar a sus aerolíneas y, en caso de requerir asistencia o protección consular, a las representaciones de México.

¿Qué medidas tomó México tras los ataques en Medio Oriente?

Así mismo retomó las recomendaciones emitidas por autoridades locales en los distintos países de la región: permanecer en interiores, en lugares seguros, evitar desplazamientos y seguir en todo momento las instrucciones oficiales ante el riesgo derivado de los ataques y posibles nuevas acciones militares.

A través de un comunicado la instancia que dirige Juan Ramón de la Fuente, también manifestó, “profunda preocupación” por los ataque a Irán y por la respuesta de Teherán, por lo que lanzó un llamado urgente a todas las partes involucradas para que privilegien la vía diplomática y se abstengan del uso de la fuerza, con el fin de preservar la paz y la estabilidad en la región.

¿Qué países están incluidos en la alerta de viaje?

La dependencia exhortó a evitar una mayor escalada del conflicto y advirtió que sus consecuencias humanitarias podrían ser graves, con efectos directos sobre la población civil y repercusiones en la estabilidad global.

“En apego a nuestros principios constitucionales de política exterior y a la convicción pacifista de nuestro país, exhortamos a evitar escalar más el conflicto”, y es que enfatizó la necesidad de resolver las controversias mediante el diálogo y la negociación, como mecanismos fundamentales para la solución pacífica de disputas, en consonancia con los principios establecidos en la Constitución.

Desde este Sábado la Secretaría llamó a las y los connacionales evitar viajar a Israel, Irán, así como a Arabia Saudita, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán y Qatar.

