  • 02 MAR 2026, Actualizado 03:15

México expresa preocupación por bombardeos en Irán; no hay connacionales afectados

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que tras los bombardeos en Irán no se reportan mexicanos afectados y llamó a evitar viajes a varios países de Medio Oriente.

Rocío Jardínez Hernández

Hasta el momento no se tiene conocimiento de personas mexicanas directamente afectadas por los bombardeos en Irán que este sábado emitieron Estados Unidos e Israel en contra de Irán, es lo que dio a conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores.

A través de un comunicado la dependencia detalló que sus representaciones en Irán, Israel, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Líbano y Kuwait se mantienen en contacto permanente con la comunidad mexicana.

Además que informó que debido a que los gobiernos de Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Israel, Kuwait, Palestina y Qatar cerraron sus espacios aéreos, las y los mexicanos que deseen salir de la región deberán contactar a sus aerolíneas y, en caso de requerir asistencia o protección consular, a las representaciones de México.

¿Qué medidas tomó México tras los ataques en Medio Oriente?

Así mismo retomó las recomendaciones emitidas por autoridades locales en los distintos países de la región: permanecer en interiores, en lugares seguros, evitar desplazamientos y seguir en todo momento las instrucciones oficiales ante el riesgo derivado de los ataques y posibles nuevas acciones militares.

A través de un comunicado la instancia que dirige Juan Ramón de la Fuente, también manifestó, “profunda preocupación” por los ataque a Irán y por la respuesta de Teherán, por lo que lanzó un llamado urgente a todas las partes involucradas para que privilegien la vía diplomática y se abstengan del uso de la fuerza, con el fin de preservar la paz y la estabilidad en la región.

¿Qué países están incluidos en la alerta de viaje?

La dependencia exhortó a evitar una mayor escalada del conflicto y advirtió que sus consecuencias humanitarias podrían ser graves, con efectos directos sobre la población civil y repercusiones en la estabilidad global.

“En apego a nuestros principios constitucionales de política exterior y a la convicción pacifista de nuestro país, exhortamos a evitar escalar más el conflicto”, y es que enfatizó la necesidad de resolver las controversias mediante el diálogo y la negociación, como mecanismos fundamentales para la solución pacífica de disputas, en consonancia con los principios establecidos en la Constitución.

Desde este Sábado la Secretaría llamó a las y los connacionales evitar viajar a Israel, Irán, así como a Arabia Saudita, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán y Qatar.

