Captura de “El Jardinero” es del más alto nivel, era el segundo a bordo de “El Mencho”

La detención de "El Jardinero" es de primer nivel por ser el segundo al mando del CJNG, solo por debajo de "El Mencho" y su relevo sería el hijastro del Nemesio Oseguera.

Audias Flores Silva, conocido como “El Jardinero” era el segundo al mando del Cártel Jalisco Nueva Generación, solo por debajo de “El Mencho”; un hombre de gran trayectoria al interior del cártel que empezó como jefe de escoltas de Nemesio Oseguera Cervantes, luego fue delegado regional y operador de seguridad; era el hombre que hacía valer los acuerdos con todas las células que son parte del CJNG, cerca de 20 grupos criminales a lo largo del país; de ahí la relevancia de su detención, señaló el experto en seguridad, Eduardo Guerrero.

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"Es una apuesta arriesgada del Gobierno Federal porque están yéndose contra el núcleo estratégico del cártel y eso podría generar este riesgo, este problema de fragmentación que a su vez podría derivar en… pic.twitter.com/oMqJKsvS1t — Así Las Cosas (@asilascosasw) April 28, 2026

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En el espacio de “Así las Cosas”, con Gabriela Warkentin, el también director de Lantia Intelligence, detalló que “El Jardinero”, quien ayer intentó escapar de las autoridades por un drenaje, era hombre reconocido por los colaboradores y socios del CJNG como un gran “protector” de los grupos frente al hostigamiento de la autoridad estatal y federal; una especie de más alto mando militar del cártel, “de esa estatura es su captura”.

Su detención, afirma Guerrero, “debilita muchísimo al cártel, lo desorienta porque este hombre controlaba rutas de tráfico, zonas de laboratorios clandestinos, coordinaba el transporte de la droga desde Sudamérica y Centroamérica hasta Estados Unidos, no solamente de metanfetaminas sino también cocaína y heroína”.

Esta figura fundamental, que aspiraba a ser el sucesor de “El Mencho, quedaría relegada porque ahora dijo “hay rumores de que su sucesor va a ser o ya es Juan Carlos Valencia González, el hijastro de “El Mencho”, quien quede al frente del CJNG.

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“Hay algunos rumores de que el sucesor [del CJNG] va a ser, o ya es, Juan Carlos Valencia González, el hijastro de #ElMencho”, @laloguerrero.



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Sin embargo, advirtió Guerrero, “la apuesta del gobierno federal es contra el núcleo estratégico del cártel, lo que podría genera un riesgo de fragmentación que a su vez podría derivar en violencia en varias regiones del país”

Aunque no negó que existan factores que frenarían esta violencia, como son el blindaje por el Mundial la colaboración estrecha entre Estados Unidos y México ante los cuales “los jefes locales del CJNG no se atreven a generar una guerrita por que se vuelven identificables y capturables por la inteligencia de Estados Unidos en colaboración con México”.

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