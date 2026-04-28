Papa León XIV recibe a la arzobispa de Canterbury por primera vez, hacen llamado a la unidad entre cristianos

Mx - Papa León XIV y arzobispa de Canterbury se reúnen por primera vez

En un encuentro clave para el diálogo religioso, el Papa León XIV recibió este 27 de abril de 2026 a la Sarah Mullally en el Vaticano, con un mensaje claro, que es que los católicos y anglicanos deben trabajar juntos para superar sus diferencias.

La reunión se llevó a cabo en el Palacio Apostólico, donde ambos líderes también compartieron un momento de oración, marcando el primer encuentro oficial entre el pontífice y la nueva líder de la Iglesia de Inglaterra.

Papa León XIV se reúne con Sarah Mullay, arzobispa de la Iglesia Anglicana

Durante la audiencia, el Papa León XIV destacó que las divisiones entre cristianos debilitan su capacidad de transmitir el mensaje de paz al mundo. Por ello, hizo un llamado a mantener esfuerzos constantes para eliminar los obstáculos que impiden la unidad.

El pontífice subrayó que, si los cristianos quieren que su mensaje sea creíble, deben trabajar juntos y dar ejemplo, especialmente en un contexto global marcado por conflictos y tensiones.

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¿De qué hablaron en su reunión?

El encuentro no solo fue simbólico por darse en Pascua, sino también por su contexto: se trata de la primera visita oficial de Sarah Mullally como arzobispa de Canterbury, además de ser la primera mujer en liderar la Iglesia anglicana.

El Papa también recordó antecedentes históricos del diálogo entre ambas iglesias, como el acercamiento iniciado hace décadas, destacando que el camino hacia la unidad ha sido complejo, pero ha dado frutos importantes.

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¿Por qué importa este encuentro entre la Iglesia Católica y la Iglesia Anglicana?

Este tipo de reuniones forma parte del llamado diálogo ecuménico, que busca acercar a distintas ramas del cristianismo. En un mundo con crecientes divisiones, el Vaticano insiste en que la cooperación entre iglesias es clave para promover valores como la paz, la justicia y la solidaridad.

Además, el encuentro ocurre en un momento en el que la Comunión Anglicana enfrenta retos internos, lo que hace aún más relevante el impulso a la colaboración con la Iglesia católica.