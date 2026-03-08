Irán nombra nuevo líder supremo: ¿Quién es Mojtaba Jamenei?

Irán confirmó el nombramiento de Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo de la República Islámica, una de las posiciones políticas y religiosas más poderosas del país. La decisión fue tomada por la Asamblea de Expertos, el órgano clerical encargado de elegir a la máxima autoridad del sistema iraní, tras la muerte del ayatolá Alí Jamenei, quien gobernó desde 1989.

El anuncio llega en medio de una fuerte tensión en Medio Oriente y del conflicto militar que enfrenta a Irán con Estados Unidos e Israel. El líder supremo es la autoridad que controla las fuerzas armadas, la política exterior y el programa nuclear, por lo que su nombramiento tiene impacto global.

La designación de Mojtaba Jamenei también ha generado debate internacional porque representa una sucesión directa del hijo del anterior líder, algo poco común en el sistema político iraní desde la Revolución Islámica de 1979.

Perfil: ¿Quién es Mojtaba Jamenei?

Mojtaba Jamenei nació en 1969 en Mashhad, Irán, y es el segundo hijo del ayatolá Alí Jamenei. Durante años fue considerado una figura influyente dentro del círculo de poder iraní, aunque mantuvo un perfil relativamente discreto en la política pública.

Es un clérigo formado en el seminario religioso de Qom, uno de los centros teológicos más importantes del chiismo. Además, participó en la Guerra entre Irán e Irak en la década de 1980, experiencia que fortaleció su posición dentro del aparato político del país.

A lo largo de los años, analistas internacionales lo han señalado como una figura cercana a la Guardia Revolucionaria Islámica, una de las instituciones más poderosas del sistema iraní.

Mojtaba también ha sido descrito como un actor clave detrás de la oficina de su padre, con influencia en decisiones políticas y en redes de poder dentro del régimen.

Un nombramiento en medio de la guerra

La llegada de Mojtaba Jamenei al liderazgo ocurre en uno de los momentos más críticos para Irán en décadas. El país enfrenta ataques militares y tensiones internacionales mientras el nuevo líder asume el control del aparato político, militar y religioso.

Analistas advierten que su liderazgo podría representar continuidad en la línea política conservadora de Irán, en medio de un escenario internacional cada vez más tenso.

Con su nombramiento, Mojtaba Jamenei se convierte en la máxima autoridad de la República Islámica, una posición clave que influirá en el rumbo político y militar del país en los próximos años.