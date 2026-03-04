¿Qué ejército es más poderoso en 2026: Estados Unidos o Irán? Comparativa real de arsenal, misiles y capacidad militar / Makhbubakhon Ismatova

La pregunta sobre qué ejército es más poderoso, el de Estados Unidos o el de Irán, no es solo un ejercicio retórico. En un contexto de tensión constante en Oriente Medio y con episodios recientes de escalada diplomática y militar, la comparación entre ambas fuerzas armadas se vuelve clave para entender los equilibrios estratégicos globales.

Aunque el poderío militar no se mide únicamente por el número de soldados o la cantidad de misiles, los datos oficiales disponibles permiten trazar un contraste claro en presupuesto, tecnología, capacidad nuclear y proyección internacional. Estados Unidos mantiene la supremacía convencional y estratégica; Irán, por su parte, ha desarrollado una doctrina de disuasión basada en misiles balísticos, drones y guerra asimétrica.

A continuación, un análisis estructurado con cifras verificadas y elementos comparativos esenciales.

Presupuesto militar y fuerza total

Estados Unidos

Presupuesto anual de defensa: aproximadamente 877.000 a 900.000 millones de dólares.

Personal militar activo: alrededor de 1,3 millones.

Reservas: cerca de 800.000 efectivos adicionales.

Presencia en múltiples continentes con bases militares permanentes.

Irán

Presupuesto anual estimado: entre 15.000 y 25.000 millones de dólares.

Personal activo: alrededor de 600.000 militares.

Reservas y fuerzas paramilitares (incluyendo la Guardia Revolucionaria y el Basij): hasta 350.000 adicionales.

Enfoque principalmente regional.

Diferencia clave: el presupuesto estadounidense supera en más de 40 veces al iraní.

Fuerza aérea y superioridad tecnológica

Estados Unidos

Más de 13.000 aeronaves militares.

Cazas de quinta generación como el F-22 y el F-35.

Bombarderos estratégicos B-2 y B-52 con capacidad nuclear.

Amplia flota de reabastecimiento en vuelo.

Capacidad de ataque global en cuestión de horas.

Irán

Aproximadamente 600 a 700 aeronaves.

Flota compuesta en gran parte por modelos antiguos modernizados.

Sin bombarderos estratégicos de largo alcance.

Dependencia creciente de drones armados y misiles tierra-tierra.

Conclusión aérea: la superioridad tecnológica y numérica de Estados Unidos es ampliamente dominante.

Armada y control marítimo

Estados Unidos

11 portaaviones nucleares.

Cerca de 70 submarinos (incluidos submarinos nucleares estratégicos).

Más de 240 buques de guerra.

Capacidad de proyección naval global permanente.

Irán

Sin portaaviones.

Submarinos convencionales de menor tamaño.

Flota estimada en alrededor de 90 buques.

Estrategia centrada en el Golfo Pérsico y el Estrecho de Ormuz.

Uso de lanchas rápidas y guerra naval asimétrica.

En términos navales, Estados Unidos mantiene una ventaja estructural incuestionable.

Misiles balísticos y arsenal estratégico

Estados Unidos

Miles de misiles de crucero y balísticos.

Misiles intercontinentales Minuteman III.

Misiles de crucero Tomahawk con alcance superior a 1.500 km.

Capacidad nuclear operativa con más de 5.000 ojivas en inventario total.

Irán

El mayor arsenal de misiles balísticos de Oriente Medio.

Estimaciones superiores a 3.000 misiles de corto y medio alcance.

Alcances de hasta 2.000 km.

Desarrollo anunciado de misiles hipersónicos.

No posee oficialmente armas nucleares.

Aquí la diferencia radica en la dimensión estratégica, Estados Unidos cuenta con disuasión nuclear completa; Irán apuesta por volumen regional convencional.

Drones y guerra asimétrica

Estados Unidos

Drones MQ-9 Reaper y plataformas de vigilancia avanzada.

Integración satelital y superioridad en inteligencia electrónica.

Operaciones globales de precisión.

Irán

Producción masiva de drones de bajo costo.

Modelos tipo “kamikaze” utilizados en conflictos recientes.

Estrategia de saturación de defensas aéreas.

Irán ha demostrado capacidad para compensar inferioridad tecnológica mediante cantidad y adaptabilidad táctica.

¿Qué ejército es más poderoso?

En términos convencionales y estratégicos, Estados Unidos es el ejército más poderoso del mundo y supera ampliamente a Irán en presupuesto, tecnología, capacidad nuclear y despliegue global.

Irán, sin embargo, ha construido un sistema de defensa diseñado para resistir y complicar una intervención, especialmente en su entorno regional inmediato.

La conclusión no admite ambigüedades, la superioridad estadounidense es estructural. Pero cualquier conflicto en Oriente Medio implicaría costos elevados y un escenario prolongado