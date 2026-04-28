Mx - Trump exige despido de Jimmy Kimmel tras chiste sobre Melania y abre nuevo frente contra ABC (Photo by Randy Holmes/Disney via Getty Images) / Randy Holmes

La tensión entre Donald Trump y la televisión estadounidense volvió a escalar. El presidente de Estados Unidos exigió públicamente el despido del conductor Jimmy Kimmel luego de un monólogo en el que lanzó una broma sobre Melania Trump, comentario que terminó convirtiéndose en una polémica nacional.

Lo que comenzó como un segmento habitual de sátira nocturna terminó arrastrando a ABC, Disney y a la propia Casa Blanca a una polémica discusión pública.

Según reportes de The New York Times, tanto Donald Trump como Melania reaccionaron con dureza y exigieron consecuencias inmediatas para el presentador.

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Qué dijo Jimmy Kimmel sobre Melania Trump y por qué estalló la polémica

Durante una emisión reciente de Jimmy Kimmel Live!, el conductor hizo un comentario sarcástico sobre la relación entre Donald Trump y Melania. La frase más criticada la describía como una “viuda expectante”, expresión que fue interpretada por aliados del presidente como una insinuación ofensiva.

El problema creció por el contexto político del momento. La declaración llegó días después de un episodio violento relacionado con la cena de corresponsales en Washington, lo que provocó que sectores conservadores acusaran al conductor de alimentar un ambiente hostil.

En pocas horas, el clip comenzó a circular ampliamente en redes sociales y plataformas digitales, impulsando el tema entre las principales tendencias políticas y mediáticas de Estados Unidos.

Donald Trump y Melania piden acciones contra ABC

Donald Trump respondió con un mensaje directo en el que pidió el despido inmediato de Jimmy Kimmel y lanzó críticas contra ABC, cadena que transmite el programa, así como contra Disney, su empresa matriz.

Melania Trump también fijó postura en un hecho poco habitual. De acuerdo con medios como People, la primera dama calificó el comentario como irresponsable y reclamó que se frene lo que consideró retórica dañina.

La intervención de Melania elevó el nivel del conflicto, ya que rara vez participa de manera pública en disputas mediáticas. Su reacción convirtió el caso en un tema político de mayor dimensión.

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Jimmy Kimmel responde y defiende la sátira política

Lejos de disculparse, Jimmy Kimmel defendió su monólogo y negó que el comentario promoviera violencia. Señaló que se trató de una broma política dentro del formato tradicional de sátira televisiva estadounidense.

El conductor recordó además que ha criticado en repetidas ocasiones la violencia armada y que no existe relación entre su chiste y hechos delictivos recientes. Su postura fue respaldada por sectores que ven preocupante cualquier intento de castigar humor político.



