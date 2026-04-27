Ataque en cena con Trump: Imputan a Cole Allen por intentar asesinar al presidente de Estados Unidos

El caso del ataque armado durante la cena de corresponsales en Washington dio un giro clave: el sospechoso, Cole Thomas Allen, ya enfrenta cargos federales que incluyen intento de asesinato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

De acuerdo con autoridades, la imputación eleva la gravedad del caso, ya que apunta a que el objetivo del atacante no era solo generar caos, sino acercarse a Donald Trump en uno de los eventos más vigilados del país.

El incidente ocurrió en el hotel Washington Hilton, donde se celebraba la tradicional cena de corresponsales con la presencia de Trump, su gabinete y cientos de periodistas. Allen logró llegar armado hasta un punto de control de seguridad, donde abrió fuego contra un agente del Servicio Secreto.

El agente resultó herido, pero sobrevivió gracias a su chaleco antibalas, lo que evitó un desenlace fatal. En cuestión de segundos, los protocolos de emergencia se activaron y el presidente fue evacuado junto con otros altos funcionarios.

Allen fue detenido en el lugar antes de que pudiera ingresar al salón principal. Sin embargo, el hecho de que lograra acercarse armado ha generado cuestionamientos sobre posibles fallas en los filtros de seguridad.

Los fiscales ahora sostienen que el ataque podría haber tenido como objetivo directo al presidente, lo que explica los cargos por intento de asesinato, además de otros delitos relacionados con armas y agresión a un agente federal.

Este nuevo capítulo en el caso abre un debate sobre la eficacia de los protocolos de seguridad en eventos de alto nivel y la capacidad de prevenir amenazas individuales.