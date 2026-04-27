¡La princesa Leonor estudiará en una universidad pública! Así es la icónica Universidad Carlos III de Madrid

La casa Real de España, ha anunciado oficialmente que la princesa Leonor o princesa de Asturias, terminará su servicio militar y al finalizarlo, se irá a estudiar Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid. Sin embargo, lo verdaderamente impresionante no es eso, sino que es una universidad pública.

A todos les tomó por sorpresa ya que los monarcas no suelen hacer eso, a excepción de su padre, el Rey Felipe VI de España. Así que te contamos un poco sobre esta universidad pública donde la princesa Leonor cursará su licenciatura.

¿Por qué causa asombro que la princesa Leonor estudie en una universidad pública?

Aunque el actual Rey de España, Felipe VI, cursó parte de su universidad pública en España antes de continuar en el extranjero, sorprende a todos que la princesa Leonor, primogénita del monarca, curse su licenciatura en la Universidad Carlos III de Madrid. Escuela famosa por su alto nivel académico y su enfoque internacional.

Así, antes de ellos dos, ningún monarca español habría pisado alguna universidad o escuela pública por protocolos. Claramente el que ellos lo hagan, marca un antes y después en la historia de la relación de los monarcas con su población, sintiéndolos más cercanos aunque lleven todo el poder de su nación.

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La Universidad de Carlos III en Madrid, una de las mejores de España

La Universidad de Carlos III en Madrid, será la escuela que albergará por un tiempo a la princesa Leonor, hija del Rey Felipe VI de España, la cual, destaca por su calidad académica, enfoque internacional y alta empleabilidad. Estos tres factores clave, la han colocado como una de las mejores universidades del mundo, estando en el top 300 global y considerada una de las más prestigiosas de España.

De acuerdo con su propia página web, cuentan con más de 800 convenios internacionales, mantiene una de las matrículas con más prácticas profesionales desde las carreras, con el fin de que los estudiantes se formen tanto en la teoría como en la práctica. Se destaca por sus proyectos de investigación en todos los sentidos que la hace competir con las mejores de Europa.

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¿Cuándo entrará la princesa de Asturias a su matrícula?

La princesa Leonor y heredera a la Corona Española, estudiará Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid, pues la solicitud académica fue tramitada mediante el procedimieno de admisión temprana, es decir, un programa creado para alumnos que han cursado estudios en el extranjero. Asimismo, la Casa Real de España, anunció a través de un comunicado que la princesa Leonor, comenzará en el tercer cuatrimestre de 2026.

La princesa de Asturias no dejará de lado sus compromisos reales, al contrario, combinará su educación con sus trabajos en la Casa Real, por lo que tendrá una agenda llena los próximos 4 años.