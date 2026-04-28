Mx - China y su sistema político: cómo funciona la llamada “democracia popular” con 2.77 millones de diputados (Photo by Cheng Xin/Getty Images) / Cheng Xin

La República Popular China suele ser presentada en Occidente como un régimen de partido único, sin elecciones. Sin embargo, la realidad institucional es más compleja. El país mantiene un modelo político encabezado por el Partido Comunista de China (PCCh), pero con una estructura de representación escalonada que incluye votaciones locales, congresos populares y órganos consultivos.

Según datos oficiales del Congreso Nacional del Pueblo (NPC, por sus siglas en inglés), China cuenta con más de 2.77 millones de diputados distribuidos en distintos niveles de gobierno. Esa cifra convierte a su sistema legislativo en el más grande del planeta. Aun así, hay quien debate sobre si China puede considerarse una democracia. Todo depende de cómo se defina ese concepto.

Mientras Beijing defiende el término “democracia popular de proceso completo”, críticos internacionales señalan que no existe competencia multipartidista real ni alternancia en el poder. El modelo chino mezcla participación local, consulta política y control centralizado.

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Cómo funciona el sistema político de China bajo el Partido Comunista

China es un Estado dirigido por el Partido Comunista de China, organización fundada en 1921 y actualmente encabezada por Xi Jinping. La Constitución china reconoce el liderazgo del PCCh como base del sistema político nacional, lo que significa que ninguna otra fuerza puede disputar el poder central.

Además del partido gobernante existen ocho partidos menores conocidos como “partidos democráticos”. No funcionan como oposición electoral al estilo occidental, sino como aliados institucionales integrados a espacios consultivos, especialmente en la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino.

En la práctica, las principales decisiones estratégicas del país pasan por las estructuras del PCCh. El gobierno, el Congreso Nacional del Pueblo y otras instituciones estatales operan dentro de esa arquitectura política.

Elecciones en China: dónde sí votan millones de ciudadanos

Uno de los puntos menos conocidos del sistema chino es que sí existen elecciones directas en niveles básicos. Los ciudadanos mayores de 18 años pueden votar para elegir representantes en aldeas, municipios y distritos urbanos, de acuerdo con la legislación electoral vigente.

Esos representantes locales, a su vez, participan en procesos indirectos para designar escalones superiores de poder. Así se construye una cadena de representación que culmina en el Congreso Nacional del Pueblo, máxima autoridad legislativa del país.

Fuentes oficiales sostienen que más de mil millones de personas tienen derecho a participar en estas elecciones de base, lo que convierte al proceso local chino en uno de los más amplios del mundo por volumen de votantes.

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Qué es el Congreso Nacional del Pueblo y por qué importa

El Congreso Nacional del Pueblo sesiona en Beijing y reúne cerca de 3,000 delegados nacionales elegidos de forma indirecta por provincias, regiones autónomas, municipios y fuerzas armadas. Su mandato dura cinco años.

Entre sus facultades formales están aprobar leyes, modificar la Constitución, revisar presupuestos, designar al presidente de la República y nombrar al primer ministro. También supervisa tribunales y fiscalías dentro del marco institucional chino.

Aunque legalmente tiene amplios poderes, analistas internacionales señalan que muchas decisiones relevantes ya llegan consensuadas desde el Partido Comunista antes de las sesiones anuales del Congreso.

Democracia china o sistema controlado

Beijing defiende que su modelo combina elecciones, consultas públicas y representación social constante. Bajo esa narrativa, la democracia no se limita al voto competitivo, sino a la capacidad del Estado para recoger demandas y convertirlas en políticas públicas.

Sin embargo, organismos de derechos humanos y expertos en ciencia política cuestionan esa definición. Argumentan que la ausencia de oposición con posibilidad real de gobernar, la censura digital y el control sobre medios limitan elementos básicos de una democracia liberal.

Por eso, el sistema chino suele describirse como un modelo híbrido: con participación institucionalizada y votaciones locales, pero sin competencia abierta por el poder nacional.

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Datos rápidos del sistema político de China

Más de 2.77 millones de diputados en congresos populares.

Cerca de 3,000 delegados integran el Congreso Nacional del Pueblo.

Mandato legislativo de cinco años.

Ocho partidos menores participan, pero bajo liderazgo del PCCh.

Xi Jinping encabeza el sistema político actual.

Lo que China busca proyectar al mundo

En plena rivalidad geopolítica con Estados Unidos y Europa, China también libra una batalla narrativa. Presentar su sistema como una democracia funcional forma parte de su estrategia internacional para defender que existen modelos políticos distintos al occidental.

La discusión seguirá abierta. Para algunos, China demuestra que crecimiento económico y estabilidad pueden sostenerse sin pluralismo electoral competitivo. Para otros, sin alternancia real no puede hablarse de democracia plena.

Lo cierto es que el gigante asiático opera con una estructura política singular, enorme en escala y decisiva para entender el equilibrio global del siglo XXI.