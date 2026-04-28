¿Adiós a los cajeros automáticos? Así serán los nuevos retiros de efectivo y los bancos en México que ya aplican esta modalidad / Images By Tang Ming Tung

Los cajeros automáticos no desaparecerán de un día para otro, pero sí que están entrando en una nueva etapa. Bancos de distintos mercados ya impulsan retiros de efectivo sin tarjeta física, una modalidad que permite sacar dinero usando el celular, aplicaciones bancarias y tecnología de proximidad como NFC.

La tendencia responde a un cambio claro en los hábitos financieros. Más usuarios operan desde el smartphone y menos personas cargan efectivo o tarjetas todo el tiempo. En lugar de eliminar los ATM, la industria busca convertirlos en puntos de autoservicio más rápidos, seguros y conectados.

En México, instituciones como BBVA y Banamex ya han desarrollado funciones digitales para operaciones sin plástico en distintos servicios, mientras el retiro sin tarjeta gana terreno como una de las apuestas más visibles del sector.

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Retiros sin tarjeta: así funciona el nuevo cajero automático

El proceso es simple, el usuario llega al cajero, selecciona la opción de retiro sin tarjeta y abre la app de su banco. Después valida la operación con huella digital, reconocimiento facial o un código temporal generado en el teléfono.

En cajeros más avanzados, basta acercar el celular al lector NFC, la misma tecnología usada en pagos contactless. En otros casos, se utiliza un QR o clave dinámica enviada desde la banca móvil.

El objetivo es reducir pasos, evitar el uso del plástico y agilizar una operación que durante años dependió de insertar tarjeta, teclear NIP y esperar autorización.

Por qué los bancos están cambiando los cajeros automáticos

Uno de los motivos principales es la seguridad. Al no insertar la tarjeta, disminuye el riesgo de clonación mediante dispositivos ilegales colocados en cajeros, una práctica conocida como skimming.

También hay beneficios operativos. Las tarjetas físicas se deterioran, se extravían o se bloquean con frecuencia. Con el celular como llave de acceso, el banco reduce incidencias y mejora la experiencia del cliente.

Además, los ATM modernos pueden integrar más servicios, depósitos, pagos, transferencias, actualización de datos y atención remota. El cajero deja de ser solo dispensador de efectivo y se vuelve una extensión digital de la sucursal.

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NFC: la tecnología silenciosa que está cambiando cómo mueves tu dinero

NFC significa Near Field Communication, un sistema que permite intercambiar información entre dispositivos cercanos con solo acercarlos unos centímetros. Es la misma tecnología detrás de muchos pagos sin contacto con tarjeta o celular.

Ahora también comienza a ganar terreno en cajeros automáticos, donde permite validar retiros de efectivo sin insertar plástico. Basta acercar el teléfono compatible para iniciar una operación más rápida, moderna y con menos pasos.

México y el futuro del efectivo: qué puede pasar en 2026

Aunque los pagos digitales crecen, México sigue siendo una economía donde el efectivo mantiene peso relevante, especialmente en pequeños comercios y operaciones cotidianas. Por eso, el retiro de dinero en cajeros seguirá siendo necesario en el corto plazo.

Lo que sí puede cambiar rápido es la forma de acceder al efectivo. Cada vez más usuarios priorizan la app bancaria sobre la cartera, y eso empuja a las instituciones financieras a modernizar sus redes de cajeros.

En los próximos meses podrían verse más ATM con funciones contactless, autenticación biométrica y retiros iniciados desde el celular, especialmente en zonas urbanas y corredores bancarios de alta demanda.

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Lo que no significa esta transformación bancaria

No significa el fin inmediato del efectivo. Tampoco implica que las tarjetas dejarán de funcionar de forma masiva o que todos los cajeros cambiarán al mismo tiempo.

La transición será gradual y dependerá de inversión tecnológica, adopción de usuarios y compatibilidad entre bancos. En muchas regiones convivirán durante años el cajero tradicional y el cajero digital.

Más que desaparición, lo que viene es una evolución, menos plástico, más celular y operaciones más rápidas para retirar dinero cuando se necesite.