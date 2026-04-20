Sheinbaum decretó nuevas edades de retiro: Trabajadores podrán pensionarse antes de los 60

El panorama para el retiro cambió luego de que Sheinbaum decretó nuevas edades de retiro, abriendo la puerta para que ciertos trabajadores puedan pensionarse antes de los 60 años.

La posibilidad de retirarse antes de lo previsto ha generado una gran expectativa entre quienes buscan disfrutar de su jubilación con anticipación y tras los ajustes en las normas, el panorama para pensionarse en el país presenta alternativas que permiten a ciertos sectores de la población concluir su vida laboral antes de la edad convencional. Así que, para entender quiénes pueden acceder a este beneficio y bajo qué condiciones, es checa cómo Sheinbaum decretó nuevas edades de retiro y por qué algunos trabajadores podrán pensionarse antes de los 60.

¿Qué cambió con este decreto?

Lo que cambió con este decreto es que la edad obligatoria para pensionarse ya no va hacia arriba, sino hacia abajo, lo que permite que los trabajadores recuperen tiempo de vida personal, permitiéndoles retirarse con el 100% de su sueldo mucho antes de lo que marcaba la tendencia anterior.

Toma en cuenta que, aunque el beneficio de los 55 años es la meta final, este cambio se aplicará de forma escalonada para no afectar las finanzas del ISSSTE.

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Así funciona la jubilación para llegar a los 55 años

El esquema que la presidenta Sheinbaum decretó en 2025 con las nuevas edades de jubilación se aplicará de la siguiente manera:

Las trabajadoras podrán jubilarse a los 55 años a partir del 2028, pero el calendario seguirá bajando hasta que en el 2034 puedan retirarse incluso a los 53 años.

En el caso de los hombres, la edad de 55 años será el destino final. El calendario irá bajando gradualmente cada tres años hasta que en el 2034 cualquier trabajador con sus años de servicio completos pueda decir adiós a la oficina a los 55 años cumplidos.

¿Qué necesitas para aprovechar el retiro anticipado?

Para que puedas aplicar a este beneficio de jubilación anticipada, la ley pide cumplir con tener 28 años de servicio si eres mujer o 30 años de servicio si eres hombre.

Además, este beneficio es para aquellos que no aceptaron el bono de pensión cuando cambió la Ley del ISSSTE en 2007.

¿Cuándo puedes empezar el trámite?

Para empezar el trámite, lo primero es revisar en qué año del calendario cumples la edad permitida según tu sexo. Por ejemplo, en este 2026, las mujeres ya pueden irse a los 56 años y los hombres a los 58 años.

Si te falta poco para los 55, el camino ya está trazado legalmente. Te recomiendo acudir a las oficinas de Prestaciones Económicas de tu delegación del ISSSTE con tu Estado de Cuenta Individual para confirmar que tus años de servicio estén bien registrados y no te lleves sorpresas de último minuto.

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