Deudor Alimentario marcha 8M: Tadeo Sánchez rompe en llanto y dice “Destruyeron mi vida personal” | VIDEO

Tadeo Sánchez se volvió viral en la marcha del 8M en Tlaxcala, donde fuera señalado públicamente como presunto deudor alimentario por su expareja frente a cientos de manifestantes.

Tras el escándalo, el hombre publicó un video en redes sociales donde aparece llorando y defendiendo su versión de los hechos, asegurando que las acusaciones han afectado gravemente su vida personal.

Te contamos todo lo que ha pasado en este caso y si es que se sabe algo sobre la mamá de su hijo y su actual pareja.

¿Qué pasó en la marcha del 8M que Tadeo Sánchez resultó ser un deudor alimentario?

El incidente ocurrió durante la marcha del Día Internacional de la Mujer en Tlaxcala. Tadeo Sánchez participaba en un performance pro-feminista, caminando con el torso descubierto y mensajes pintados en el cuerpo como “No machismo” y “Me callo para que ellas hablen”. Además, llevaba las manos atadas con una cuerda mientras caminaba junto a una mujer.

Sin embargo, al llegar a la explanada del Palacio de Gobierno, su expareja lo confrontó públicamente frente a las manifestantes y lo acusó de no pagar la pensión alimenticia de su hijo.

El momento fue grabado por asistentes y rápidamente se difundió en redes sociales, donde miles de usuarios reaccionaron al enfrentamiento.

Tadeo Sánchez, deudor alimentario, graba video sobre los hechos y rompe en llanto

De acuerdo con el propio Tadeo Sánchez, existe una denuncia presentada en 2022 relacionada con la pensión alimenticia de su hijo, aunque él sostiene que no es un padre ausente y que mantiene contacto con el menor. En el video donde responde a la polémica, afirma que ha intentado mantener una relación cercana con su hijo y que la situación legal sigue en proceso.

Mientras tanto, el debate continúa en redes sociales, donde usuarios discuten el caso y el tema de los deudores alimentarios, un problema que en México ha impulsado leyes y registros públicos para sancionar a quienes no cumplen con esta obligación.

¿Quién es Tadeo Sánchez?

Juan Judas Tadeo Vázquez Sánchez es licenciado en Derecho egresado de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y ha trabajado en distintos cargos administrativos en el estado.

Entre sus antecedentes profesionales se encuentran puestos como:

Coordinador de Transparencia en el Ayuntamiento de Yauhquemehcan

Funcionario en áreas jurídicas y administrativas del gobierno estatal

Participación en programas del DIF de Tlaxcala enfocados en población vulnerable.

El caso generó polémica porque, según documentos públicos, participó en proyectos dirigidos a apoyar a mujeres y grupos vulnerables.