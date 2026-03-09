Detienen a nueve hombres por causar destrozos en Edificio de Gobierno de CDMX, tras concluir marcha del 8M
Nueve hombres ajenos a las protestas por el Día Internacional de la Mujer, fueron detenidos por vandalizar las instalaciones del Edificio de Gobierno.
Tras concluir la manifestación feminista del 8M, un grupo de aproximadamente 20 hombres, provocaron destrozos en las puertas y ventanas del Edificio de Gobierno de la Ciudad de México, ubicado en el Zócalo capitalino, reportó la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
A estos sujetos, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, calificó como “totalmente ajenas a la movilización”.
Ante la agresión, elementos de la SSC intervinieron para evitar mayores daños al inmueble oficial y para proteger a las asistentes de la marcha del Día Internacional de la Mujer, quienes aún se encontraban en la zona.
Nueve detenidos tras los disturbios
Derivado de la agresión al recinto gubernamental, las autoridades confirmaron la detención de nueve hombres.
A través de un comunicado, la dependencia señaló que seis fueron remitidos al Ministerio Público y los tres restantes ante el Juez Cívico.