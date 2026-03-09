Detienen a nueve hombres por causar destrozos en Edificio de Gobierno de CDMX, tras concluir marcha del 8M

Tras concluir la manifestación feminista del 8M, un grupo de aproximadamente 20 hombres, provocaron destrozos en las puertas y ventanas del Edificio de Gobierno de la Ciudad de México, ubicado en el Zócalo capitalino, reportó la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

A estos sujetos, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, calificó como “totalmente ajenas a la movilización”.

ESTO TE PUEDE INTERESAR: Así se vivió la marcha por el 8M Día Internacional de la Mujer en CDMX

Ante la agresión, elementos de la SSC intervinieron para evitar mayores daños al inmueble oficial y para proteger a las asistentes de la marcha del Día Internacional de la Mujer, quienes aún se encontraban en la zona.

Ampliar

ESTO TE PUEDE INTERESAR: Más de 120 mil mujeres marcharon este 8M en CDMX; Brugada reporta saldo blanco

Nueve detenidos tras los disturbios

Derivado de la agresión al recinto gubernamental, las autoridades confirmaron la detención de nueve hombres.

A través de un comunicado, la dependencia señaló que seis fueron remitidos al Ministerio Público y los tres restantes ante el Juez Cívico.

Síguenos en Google News y encuentra más información