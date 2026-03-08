Marea morada nacional: Miles de mujeres se unen a la marcha del 8M en varios estados del país

(Con información de corresponsales: Luis Alberto Beltrán/Morelos, Brisa Bernal/Estado de México, Lorena Gutiérrez/Zacatecas, y Lety Villareal/Chihuahua).

Este domingo, cientos de mujeres y colectivos feministas salen a marchar en varios estados del país, para conmemorar el marcha del 8m, Día Internacional de la Mujer.

¿Cómo se viven las movilizaciones en el interior de la República?

Las manifestaciones han comenzado de manera simultánea en diversas entidades, donde las asistentes portan pañuelos morados y verdes para exigir justicia y seguridad.

En los estados, la movilización nacional refleja la exigencia de políticas públicas que garanticen el respeto a los derechos humanos y el cese de la violencia de género.

¿Qué estados reportan mayor afluencia de manifestantes?

Desde las primeras horas de la tarde, se han registrado concentraciones masivas en las plazas principales de ciudades clave.

Las autoridades locales mantienen operativos de seguridad y vialidad para resguardar a los contingentes que avanzan de forma pacífica por las principales avenidas del país en este 8 de marzo.

MORELOS

Estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), familiares de personas desaparecidas e integrantes de diferentes colectivos salieron a las calles a exigir justicia para las víctimas de violencia y feminicidio.

La Conmemoración del Día Internacional de la Mujer en Cuernavaca estuvo marcada por los recientes casos de Kimberly y Karol, dos alumnas de la UAEM que fueron desparecidas y asesinadas en menos de 12 dias.

El grupo más nutrido fue el de la UAEM, quienes recriminaron la falta de atención de las autoridades de la máxima casa de estudios y pidieron justicia para sus dos compañeras Kimberly y Karol.

La marcha del 8M en la capital morelense tomó un matiz diferente este año con la movilización estudiantil marcada con la exigencia de justicia.

El llamado bloque negro tuvo participación en la movilización con pintas y actos de violencia en negocios, edificios hisyóricos y una sucursal bancaria, así como la quema del Monumento a la Madre y oficinas del Palacio Del Gobierno.

El hartazgo e indignación por los recientes hechos de violencia generaron una movilización sin precedentes, pues la exigencia de mayor seguridad fue uno de los temas centrales.

Pese a los altercados registrados, al final se reportó un saldo blanco.

ESTADO DE MÉXICO

En el marco conmemorativo del 8M, hoy marchan cientos de mujeres en el Estado de México con demandas relacionadas a igualdad, justicia y erradicación de la violencia de género.

Diversas colectivas feministas realizan movilizaciones en distintos puntos del territorio mexiquense, en donde en los últimos días, se registró la muerte de dos mujeres; una fue Ana Karen Nute Téllez en Metepec y la otra Patricia Hernández Espinoza, en Jocotitlan.

Durante esta actividad, personas servidoras públicas de la CODHEM realizaron los protocolos para observar que las autoridades actúen conforme a los protocolos y que se garantice el derecho de las mujeres a manifestarse de forma libre y segura.

ZACATECAS

Buscadoras de distintos municipios de Zacatecas e integrantes del grupo independiente Las Escarabajos encabezan el contingente de la marcha por el #8M, partirán desde la Máquina 3030 al Centro Histórico.

Se unen a la manifestación por las múltiples violencias que padecen como mujeres que buscan a desaparecidos.

El 23 de julio de 2021 desapareció Liliana Pérez Basurto en Guadalupe, Zacatecas. Iba con su novio en una moto, irían a trabajar a una barbería y no se les volvió a ver.

“Nos decían que se habían ido, que andaban por ahí, nos decían ella no es la única desaparecida”.

Cinco años después, su madre Carmen Basurto, acompañada por su otra hija, su nuera y sus nietos, aún los buscan y este 8 de marzo marchan para exigir justicia.

Emily y Mayra desaparecieron el 14 de octubre de 2024 en la capital de Zacatecas y siete meses después las encontraron sin vida, en 2025, en Panúco.

“Hace un año marchamos para encontrarlas y hoy lo hacemos para que tengan justicia”, lamentan su madre y abuela Agustina González y su hermana y tía Johana.

Dos contingentes se unieron a la marcha por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, convocada por el Movimiento Feminista de Zacatecas (MFZ).

A dos años de la represión por parte del gobierno del estado a la protesta de las mujeres, la convocatoria fue de miles, encabezadas por madres buscadoras y víctimas de feminicidio.

Manifestantes que recorren el Centro Histórico de la capital cargan el tejido rojo elaborado por la organización Sangre de mi Sangre.

CHIHUAHUA

En Ciudad Juárez, Chihuahua, cientos de mujeres salieron a las calles para protestar contra los diferentes tipos de violencia de las que son víctimas las mujeres, y para exigir justicia por las desapariciones y feminicidios en la entidad.