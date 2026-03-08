La marcha del Día Internacional de la Mujer (8M) en Cuernavaca, Morelos, dejó varios momentos virales en redes sociales. Uno de ellos ocurrió cuando una señora encaró a un grupo de manifestantes que realizaban pintas en una barda durante la protesta del 8 de marzo de 2026.

El momento fue captado en video por asistentes a la movilización y rápidamente se difundió en plataformas como TikTok, X y Facebook, donde generó debate entre usuarios.

Marcha 8M: Señora regaña a feministas por pintar bardas durante protesta en Cuernavaca pic.twitter.com/ZWxBNqvWHc — Franc (@paco__miranda) March 8, 2026

La escena muestra a la mujer reclamando a algunas participantes de la marcha mientras pintaban consignas en una pared, una práctica que en muchas protestas feministas se utiliza como forma de denuncia contra la violencia de género.

Protesta del 8M en Cuernavaca por violencia contra mujeres

La movilización en Cuernavaca formó parte de las protestas realizadas en todo México para exigir justicia por las víctimas de feminicidio, desaparición y violencia de género.

Colectivas feministas convocaron a marchar desde la Glorieta de Tlaltenango hasta el Centro de Cuernavaca, con consignas como “Ni una más” y “Vivas nos queremos”, que buscan visibilizar la violencia que enfrentan las mujeres.

En las últimas semanas, la indignación en Morelos aumentó por casos recientes de violencia contra mujeres, lo que motivó nuevas movilizaciones en la capital del estado.

Video genera debate en redes sociales

El video donde la señora regaña a las manifestantes dividió opiniones en redes.

Algunas personas defendieron la protesta y señalaron que las pintas son una forma de visibilizar la violencia contra las mujeres, mientras que otros usuarios criticaron los daños a propiedades.

Las marchas del 8M se han convertido en una de las movilizaciones sociales más importantes en México. Cada año, miles de mujeres salen a las calles para exigir seguridad, igualdad y justicia para las víctimas de violencia de género.

Aunque el incidente en Cuernavaca fue solo un momento dentro de la jornada de protesta, el video refleja la intensidad del debate social que rodea las manifestaciones feministas en el país.