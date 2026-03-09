México prepara medidas ante conflicto bélico: Ebrard
La Revisión del T-MEC comenzará con una primera ronda de conversaciones entre México y Estados Unidos la próxima semana, en medio de un contexto de inestabilidad económica internacional por el conflicto en Medio Oriente.
La revisión del T-MEC será uno de los temas clave en la agenda económica de México, luego de que el gobierno federal anunció que se preparan conversaciones con Estados Unidos en medio de un escenario de inestabilidad económica internacional derivado del conflicto en Medio Oriente.
México planea una serie de medidas emergentes ante el conflicto en Medio Oriente, así lo adelantó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon.
Ante el alza del petróleo y gas a nivel mundial y la caída de algunas bolsas de valores, por el conflicto entre EU, Israel e Irán, Ebrard dijo que todas las acciones que se deben tomar, para enfrentar esta inestabilidad económica internacional dependerá del tiempo en que dure el conflicto.
México y Estados Unidos preparan diálogo comercial
También el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que México y Estados Unidos acordaron iniciar la primera ronda de conversaciones bilaterales para preparar la revisión del T-MEC.
La reunión comenzará la semana del 16 de marzo y entre los temas claves se encuentran:
- Reglas de origen
- Aumento de producción regional
- Seguridad en cadenas de suministro
- Integración económica de América del Norte
Ebrard indicó que ese es acuerdo que se alcanzó con Jamieson Greer, representante Comercial de EE.UU.
Conversaciones con sector empresarial y Canadá
Hoy lunes el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, presentó el informe sobre los acercamientos con el sector empresarial de cara a la revisión del T-MEC.
Finalmente, precisó que en el mes de mayo los gobiernos de México y Canadá iniciarán conversaciones bilaterales sobre la revisión del T-MEC.
ahz.