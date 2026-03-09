México prepara medidas ante conflicto bélico: Ebrard

La Revisión del T-MEC comenzará con una primera ronda de conversaciones entre México y Estados Unidos la próxima semana, en medio de un contexto de inestabilidad económica internacional por el conflicto en Medio Oriente.

La revisión del T-MEC será uno de los temas clave en la agenda económica de México, luego de que el gobierno federal anunció que se preparan conversaciones con Estados Unidos en medio de un escenario de inestabilidad económica internacional derivado del conflicto en Medio Oriente.

México planea una serie de medidas emergentes ante el conflicto en Medio Oriente, así lo adelantó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon.

Ante el alza del petróleo y gas a nivel mundial y la caída de algunas bolsas de valores, por el conflicto entre EU, Israel e Irán, Ebrard dijo que todas las acciones que se deben tomar, para enfrentar esta inestabilidad económica internacional dependerá del tiempo en que dure el conflicto.

EN VIVO 🔴 El secretario @m_ebrard encabeza la presentación de los resultados sobre las consultas públicas para la revisión del T-MEC



📺 Consulta la transmisión ahora https://t.co/ljoQsiwOyG pic.twitter.com/bpe8ZId1ky — Economía México (@SE_mx) March 9, 2026

México y Estados Unidos preparan diálogo comercial

También el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que México y Estados Unidos acordaron iniciar la primera ronda de conversaciones bilaterales para preparar la revisión del T-MEC.

La reunión comenzará la semana del 16 de marzo y entre los temas claves se encuentran:

Reglas de origen

Aumento de producción regional

Seguridad en cadenas de suministro

Integración económica de América del Norte

Ebrard indicó que ese es acuerdo que se alcanzó con Jamieson Greer, representante Comercial de EE.UU.

Conversaciones con sector empresarial y Canadá

Hoy lunes el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, presentó el informe sobre los acercamientos con el sector empresarial de cara a la revisión del T-MEC.

Finalmente, precisó que en el mes de mayo los gobiernos de ‌México y Canadá ⁠iniciarán conversaciones ‌bilaterales sobre la revisión del T-MEC.

La Secretaría de Economía publica el los resultados de las mesas de consulta pública para la revisión del #TMEC.



Conoce las aportaciones recabadas para fortalecer la integración económica y la competitividad de Norteamérica. 🇲🇽🇺🇸🇨🇦



🔗 Consúltalo aquí:https://t.co/MvK4Odef3Z pic.twitter.com/0p6LVYoUFH — Economía México (@SE_mx) March 9, 2026

