2026 será un año estratégico y positivo para la economía en México: Bank of America

2026 llega con mayor dinamismo, oportunidades de inversión y optimismo empresarial, aseguró Diego Suárez, director de banca de inversión de Bank of America.

El 2026 será un año muy bueno y estratégico para la economía en México, aseguró Diego Suárez, director de banca de inversión de Bank of America, quien destacó que, aunque existen nubarrones, el optimismo es mayor debido al dinamismo empresarial y al interés de inversionistas.

Durante una entrevista con Jeanette Leyva Reus para “Negocios W”, el directivo explicó que en la primera mitad de 2025 el panorama lucía complicado, pero conforme avanzó el año se observó crecimiento y un cierre positivo.

¿Cómo cerró México el 2025 pese a la volatilidad?

Suárez reconoció que el país enfrentó una fuerte volatilidad durante el primer semestre de 2025; sin embargo, afirmó que el cierre del año fue “muy bueno”. Destacó que estos periodos de inestabilidad también generan oportunidades, ya que “la volatilidad da oportunidad de cobertura de riesgos”.

En ese contexto, subrayó que pocos anticipaban que el peso mexicano se mantendría en los niveles actuales, lo que refleja una mayor fortaleza macroeconómica.

¿Por qué México sigue siendo atractivo para inversionistas?

El director de banca de inversión resaltó que, a pesar del entorno global complejo, las empresas mexicanas continúan expandiéndose en el extranjero. Incluso, compañías como Herdez, Grupo Lala, Unión y LG McCormick han adquirido participaciones de sus propios socios.

“México es un mercado de consumo muy grande y las grandes corporaciones están volteando a ver al país con mayor interés”, afirmó.

¿Habrá nuevas empresas en la Bolsa en 2026?

Suárez indicó que el panorama es positivo para ver más empresas interesadas en llegar al mercado bursátil, con procesos de alistamiento en distintos sectores, incluido el energético.

Por ello, reiteró que, aunque existen retos, “el optimismo es mayor” para la economía en México durante 2026, con un entorno más estratégico y favorable para la inversión.