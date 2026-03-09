Crecen carteras de crédito lideradas por mujeres en México: Banxico

El crédito para mujeres en México muestra un aumento en todas las carteras, especialmente en el financiamiento empresarial, afirma la subgobernadora del Banco de México, Galia Borja.

El crédito para mujeres en México continúa en aumento dentro del sistema financiero; de acuerdo con el Reporte de Estabilidad Financiera presentado a finales de 2025, la subgobernadora del Banco de México, Galia Borja celebró que “en diciembre de 2025 ya se observa un aumento de la participación femenina en todas las carteras de crédito , particularmente en la empresarial, y espera que con toda la promoción y facilidades actuales, más mujeres se vayan incorporando a la banca.

Mayor participación femenina en la banca

En entrevista con Jeanette Leyva Reus, para “Negocios W”, Borja resaltó la participación cada vez más amplia de las mujeres en todas las carteras de crédito y resaltó una mayor participación en el crédito empresarial, a pesar de la incertidumbre a nivel internacional.

Sobre la igualdad en el marco del 8M, afirmó que con cada recertificación va mejorando la norma mexicana de igualdad y no discriminación.

Avances en igualdad dentro del Banco de México

Recordó que fue en 2018 la primera mujer se integró a la Junta de Gobierno del Banco de México, Irene Espinosa y junto con ella se consolidó la creación del comité de igualdad laboral, ente que fue más allá del género y apeló a la igualdad laboral, sentando las bases para instituir grupos de trabajo que eliminaran los sesgos de elección y promoción del personal en el banco, e incluso tras la pandemia se alcanzaron procedimientos de flexibilidad laboral tanto para hombres como para mujeres.

Aseguró que la agenda de mujeres es inclusiva, “necesitamos la participación tanto de mujeres como de hombres” para alcanzar los objetivos, como legislaturas paritarias y celebró “en lenguaje hemos normalizado el sentido femenino y con ello modificado las reformas constitucionales en tareas de género”.