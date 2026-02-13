Igualdad empresarial: solo 3% de las direcciones generales son ocupadas por mujeres

La igualdad empresarial enfrenta brechas: solo 3% de las direcciones generales son ocupadas por mujeres y ellas reciben 71 pesos por cada 100 que gana un hombre. / DNY59

A pesar de la labor de diferentes organismos nacionales e internacionales para lograr la igualdad entre hombres y mujeres en el sector laboral, actualmente solo 3% de las direcciones generales en las empresas son ocupados por mujeres; y aunque en direcciones financieras aumenta al 15%, un hombre gana 30% más con respecto a una mujer, compartió Miguel Pallares, director editorial de Ideas de Negocios TV, tras el cuestionamiento de ¿Qué pasa con la igualdad empresarial entre hombres y mujeres?

Sólo por el hecho de ser mujer es probable que ganes 30% menos que un hombre:



Sólo por el hecho de ser mujer es probable que ganes 30% menos que un hombre:

¿Cuál es la situación del liderazgo femenino en empresas?

En Negocios W, con Jeanette Leyva Reus, el periodista compartió la entrevista realizada a Silvia Dávila, directora general de Danone, quien respecto al tema afirmó “necesitamos más mujeres en posiciones de liderazgo para generar las condiciones para que México sea exitoso, necesitamos a ambos hombres y mujeres, no puede haber un rezago, para jalar parejo y también, hombres necesitamos más ayuda en casa porque eso es lo que limita mucho a las mujeres en su crecimiento”.

El pensamiento de inferioridad muchas veces viene desde casa y se refleja en el sector laboral, de acuerdo con ONU-Mujeres, por cada 100 pesos que recibe un hombre, una mujer recibe 71, únicamente por ser mujer.

¿Cómo impacta la brecha salarial en la economía?

En el sector bancario, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, señala que hay 136 mil mujeres, superan a los hombres, pero en la alta dirección solo hay 770 mujeres.

Por ello resaltó el comentario de la CEO de Danone, quien consideró que el límite lo ponen las propias mujeres, por eso llamó “a las mujeres jóvenes que crean en sus sueños, que crean en ellas mismas, que siempre se preparen”.

Incluso, el Fondo Monetario internacional y el Banco Mundial han coincidido en que “Si hay más mujeres trabajando en la economía formal la actividad de las economías de los países puede elevarse hasta 10%”.

