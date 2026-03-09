8M y el grito que no cesa: “Justicia”, la demanda central de miles de mujeres en CDMX

Nuevamente el humo violeta abrió paso a miles de mujeres de todas las edades que este domingo, con banderas, cartelones, fotografías y más, marcharon no para celebrar el Día Internacional de la Mujer, sino alzar la voz, para recordar que al acceso a muchos derechos y sobre todo a la justicia, aún llegamos todas.

Poco antes de las 11:30 de la mañana los grupos avanzaron afirmando “no que no, sí que sí, ya volvimos a salir”. Algunas desde el Ángel de la Independencia, otras del Monumento a la Revolución, y muchas más del Monumento a las Mujeres que Luchan, donde una niña de nueve años vestida de princesa arrastró su maquillaje con las manos para limpiar las lágrimas, por los abrazos recibidos.

A su lado, con ropa de Blanca Nieves y morenotes hechos con sombras de ojos, su mamá le recordó, seguimos en la lucha.

“Me violaron a los cinco años en una escuela, si no fuera por mi mamá este caso no se hubiera ‘resolvido’, mi mamá tiene un colectivo y la temática de hoy es venir de princesas golpeadas.

-¿Cómo te sientes hoy que recibes tantos abrazos?

-Bien, me calman el llanto.

Mamá: El colectivo se llama Génesis, yo formé el colectivo a raíz del suceso que le pasó a mi niña, es una carrera siempre lo he dicho, de resistencia, uno tiene que insistir a las autoridades porque realmente son muy omisas, yo denuncié en octubre de 2022 y hasta la fecha mi hija no ha podido acceder a la justicia, yo creo que junta somos más fuertes”.

En esta ocasión, algunas mujeres decidieron omitir su nombre, aún por temor. A pesar de eso una joven con vestido de quinceañera, cargó el mensaje, “ellas también soñaban con sus XV.

“Que le den más seguridad a las mujeres, ya que realmente nunca estamos seguras y más seguridad a las niñas pequeñas ya que realmente las desaparecidas son más niñas pequeñas… es mi primer año, me dejó sorprendida pero a la vez es muy necesario porque no nos han escuchado, desafortunadamente siento que vamos a seguir marchando ya que realmente este es un movimiento que se ha hecho por siglos y no hemos avanzado como sociedad… no hay igualdad, en la escuela donde estoy no hay igualdad y hay mucho acoso por parte de los maestros y nunca nos han escuchado es el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos el 12”.

Con tambora, tuba y trompetas, caminaron mujeres usando la música como su método de expresión. Portando enormes penachos, un grupo más hizo sonar las conchas de pies y manos mientras afirmaron “no somos una, no somos diez, pinche gobierno cuéntanos bien”, con ellas las médicas tradicionales que mantuvieron el copal encendido en todo el recorrido. Con sus hijos del brazo o con una canasta repartiendo dulces, llegaron mujeres artesanas.

“Micaela López Gómez, vengo de la comunidad de Chiapas… Que realmente seamos escuchadas, que no nada más seamos usadas para fotos con grandes políticos, la urgencia para las compañeras es la salud, el trabajo, hemos tenido problemas legales y hay traductores pero más allá de trascender a que nos ayuden legalmente no lo hay, vienen a hablarnos con leyes cuando realmente, desgraciadamente hay unos que apenas y terminamos la primaria y la secundaria… como mujeres indígenas a veces no podemos portar nuestra vestimenta porque nuestros hijos son acosados”.

Con ojos rojos y un sudor que no provocó el intenso calor, llegaron las madres que pidieron ejercer la ley por violencia vicaria, sumándose además las que lamentaron la muerte de sus hijas víctimas de feminicidio, grito al que se sumaron hombres que denunciaron hay nombres que siguen esperando en carpetas de investigación.

“Mi nombre es Brian Calvo, soy hermano de Alejandra Calvo, víctima de feminicidio, el 16 de abril del 2020 en Ixtapaluca, Estado de México y aún no hay justicia. Tenemos el nombre, sabemos quién asesinó a mi hermana, pero si digo quién es o lo señalo, violento sus derechos humanos… este contingente es mixto, venimos hombres, familiares de víctimas… dejó una niña que hoy tiene siete años, va a cumplir ocho, a ella quién le va a devolver a su mamá, a mí quién me va a devolver a mi hermana, a mi mamá quién le va a devolver a su hija”.

Una mujer policía, en medio del señalamiento de no cumplir con el trabajo de cuidar a otras, pidió no ser grabada pero recordar que también en los cuerpos de seguridad, hay acoso, otra más afirmó debía guardar silencio a cambio de su trabajo. Un adolescente de 12 años quiso participar, mientras su mamá pidió no dar el nombre, afirmando que se escondían del padre.

“Vengo con mi mamá para conocer esto, para luchar por esto… yo creo que está muy bien, es excelente que estén haciendo esto, porque los feminicidios están muy mal, a muchos hombres dicen que las mujeres son agresivas en las marchas, pero la verdad es que no, la verdad es que son los hombres los que provocan, en mi escuela tratamos de respetar siempre a las mujeres porque eso nos están enseñando bien la escuela, que todos somos iguales, tenemos los mismos derechos, no hay diferencias pero también está bien que haya marchas para dar a conocer esto y que no se olvide”.

Entre los últimos colectivos, portando gorras y enormes mantas con fotografías, llegaron otras madres y padres de desaparecidos y desaparecidas, por falta de atención señalaron que llevará su demanda al Mundial.

“Fernando Vargas Manríquez de Tlalpan, busco a mi hijo secuestrado y desaparecido desde noviembre de 2024, pues las autoridades no tienen capacidad de investigar, no actúan a tiempo, no protegen la vida y la integridad de las personas, es una burocracia y cometen muchas violaciones. Vengo acompañando a mi esposa, también a las mamás, pues mire es lo peor, mi esposa es lo que dice, que es una muerte en vida, es una agonía… hoy el esquema de búsqueda no está sirviendo, de hecho vamos a movilizarnos rumbo al mundial”.

Hubo negocios abiertos en toda la marcha donde según el gobierno de la Ciudad, asistieron 120 mil personas.

En el Zócalo, mientras los gritos subieron de volumen, las manifestantes pegaron algunos cartelones en las vallas frente a la Catedral Metropolitana o Palacio Nacional otros fueron quemados.

El enojo se materializó con los golpes o patadas en esa protección, con el apoyo de quienes alzaron el puño para guardar silencio, que era roto por el mensaje “esas morras sí me representan o fuimos todas”.

Por momentos las mujeres levantaron el dedo medio frente a Palacio Nacional con la consigna “Claudia no es aliada, es privilegiada”.