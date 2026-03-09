Más de 120 mil mujeres marcharon este 8M en CDMX; Brugada reporta saldo blanco

Más de 120 mil mujeres tomaron las principales avenidas de la capital del país este domingo, para manifestarse de manera pacífica, por el Día Internacional de la Mujer.

La movilización masiva concluyó con saldo blanco, según informó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

Las autoridades destacaron que la jornada transcurrió sin personas lesionadas, aunque se detectaron incidentes aislados en comercios de avenida Juárez.

También se reportó que un grupo de manifestantes lograron cruzar la zona de vallas que rodeaban la Catedral Metropolitana, sin embargo, éstos fueron controlados por personal policial.

¿Quiénes fueron los responsables de los daños al Edificio de Gobierno?

Tras concluir la manifestación feminista, un grupo de aproximadamente 20 hombres, vandalizó las instalaciones del Edificio de Gobierno, ubicado en el Zócalo capitalino.

