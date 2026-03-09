Conflicto en Medio Oriente presiona al petróleo y genera incertidumbre en mercados

Presión en los mercados financieros fue el cierre del estrecho de Ormuz aunado al conflicto en general, señaló Jorge Suárez-Vélez. / Kaveh Kazemi

El conflicto Irán Israel Estados Unidos continúa generando incertidumbre en los mercados internacionales, particularmente en el sector energético, tras los recientes ataques y tensiones en Medio Oriente.

“Estados Unidos busca quedar bien con todos los amigos, pero Israel está oliendo sangre” , señaló Jorge Suárez-Vélez, quien detalló luego de que Trump diera la noticia de que había “terminado lo que tenía que hacer en Irán”, deja como resultado la bajada del petróleo Brent que de llegar a 119 dólares se regresó a 100. El optimismo es prematuro, dijo por que “lo primero es ver qué opina Israel de esto, Israel siguió atacando instalaciones en Irán y Líbano”, señaló

Tensiones geopolíticas y reacción de los mercados

En entrevista con Carlos Loret de Mola, para “Así las Cosas”, el analista dijo que “esta es la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que Estados Unidos actúa con aliado que no es compatible”.

Ante los dichos trumpistas de que Estados Unidos ha acabado con Irán, dijo:

El régimen sigue intacto y el hijo es peor que el papá, de ahí el nerviosismo”. —

A Israel algo que le acomoda es genera tensión interna y eso acabe como Siria con desorden civil interno, sin liderazgos. Irán no tiene baterías y les da paso a bombardear lo que quieran, no veo a Israel parando”.

Impacto en petróleo, gas y economía global

Lo que preocupó y metió presión en los mercados, dijo el especialista, fue el cierre del estrecho de Ormuz, el principal afectado sobre el petróleo que transita es Asia, y la salida de gas de Qatar afecta Europa.

El efecto hacia Estados Unidos es menor, pero para Europa es muy fuerte incluso para India y China.

No obstante, dijo que si el conflicto comienza a desescalar lo que podríamos ver que el petróleo regrese gradualmente a su precio y los efectos negativos se empezarían a revertir paulatinamente. Irak está reduciendo su producción porque no tiene donde guardar su producto.

Pero si el conflicto no se reduce, y el estrecho de Ormuz permanezca total o parcialmente cerrado, veríamos mantenerse el petróleo en precios elevados. Escenarios más pesimistas son poco posibles. Estados Unidos tiene reservas estratégicas.

En el caso de México, dijo se enfatiza el pésimo modelo de Pemex, deberíamos estar beneficiándoos. Sabemos que somos importadores de refinados lo cual va a acabar pegándonos. Gracias a que hemos hecho pedazos la capacidad de extracción, en términos netos.

