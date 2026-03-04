¿Subirá el precio de la gasolina en México?

México cuenta con un plan de contención de precios de gasolina, pero ¿Podrían incrementarse por el conflicto en Medio Oriente? FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

En México, como consecuencia del conflicto geopolítico en Medio Oriente, el valor de la gasolina subiría debido al incremento en el precio de los combustibles; reconoció el periodista Atzayaelh Torres, columnista de El Financiero.

En su análisis para Negocios W, con Jeanette Leyva Reus, recordó que, aunque en la gasolina el impacto es inmediato, en el caso de México, dijo, “tenemos una política de precios controlados, es algo que no le gusta mucho decir al gobierno, pero es una realidad, existe un pacto entre el sector gasolinero y el gobierno federal que al menos en la gasolina regular que es la de mayor consumo en el país está limitado a 23.99 pesos por litro”.

¿Por qué subiría el precio gasolina México?

Sobre el mercado petrolero, detalló que a pesar de los incrementos que se han registrado, ayer por vez primera en algunos meses el precio de la mezcla mexicana rebasó los 70 dólares por barril y el Brent que es el precio de referencia en Europa, a pesar de los incrementos, en el caso de México el precio al que se vende la gasolina está por encima del referente internacional, es da un muy buen margen de que no se vayan a presionar los precios.

Puntualizó que el gobierno mexicano tiene mecanismos de control en el IEPS que puede subir o bajar conforme a las circunstancias, en este momento todavía se paga completo, pero en caso de presión al alza existe un margen que puede aplicar el gobierno para mantener controlado el precio.

Antes el impacto del crudo que dependían de conflictos regionales, antes decíamos depende porque México era un exportador importante, estos picos significaban mayores ingresos, pero el sector energético es un sistema dual en donde al ser exportadores también somos importadores de una gran parte de lo que consumimos en materia energética: gasolina y gas natural específicamente.

¿Qué impacto tendría el alza del crudo en la economía?

En los últimos meses, detalló Atzayaelh, hemos visto cómo la estrategia de soberanía y de seguridad energética del gobierno de México de la presidenta Claudia Sheinbaum, ha llevado a recortar las exportaciones de crudo a niveles no vistos al menos desde hace 40 años.

Durante enero de este año se han exportado poco más de 200 mil barriles de crudo lo que representa una caída anual de más de 40% lo que implica que los ingresos por esta vía serán cada vez menores, y llegaría en el corto plazo a cero, la idea es refinar y procesar en el país.

No han caído las importaciones, incluso han incrementado y se mantienen más allá de la misión de poder producir toda la gasolina y petrolíferos que se consumen en el país se ha mantenido por encima de los 800 mil barriles diarios.

Los efectos más importantes son las presiones inflacionarias que se pueden generar a nivel global por la escalada de los precios, se habla de que si el precio llega a alcanzar los 100 dólares por barril, el precio de referencia del crudo, vendrían presiones importantes en la inflación global y por ende en el consumo principalmente en economías como la de Estados Unidos. Lo que se sumaría a la incertidumbre comercial a nivel global y eso sí nos pondría en jaque en materia económica, sin embargo, todo dependerá de la duración del conflicto en Medio Oriente, que está en manos de los gobiernos.

Grandes grupos financieros dijo, proyectan escenarios en los que el crudo supere los 100 dólares, la presión sería inmediata en las perspectivas del crecimiento económico, se habla de que dependiendo de la duración de este escenario, se podría presionar a la baja casi un punto porcentual a nivel internacional. Un 0.6, 0.7% lo cual sería un impacto muy grande tomando en cuenta las presiones ya existentes por la tensión comercial de la política arancelaria de Trump, entre otros factores que llevarían a la perspectiva económica a un escenario mucho más bajo que es una economía global ralentizada.

Las perspectivas son poco alentadoras porque el conflicto ha escalado y parece ser que no hay una pronta solución” —

Sobre Pemex, señaló que la tendencia es complicada para la empresa a pesar de los apoyos de gobierno que han tratado de favorecerla, los resultados siguen siendo complicados, con pérdidas en cada trimestre, ninguna empresa podría operar así en el sector privado.