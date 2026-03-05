Trump llama “perdedora” a España tras negarse a apoyar el ataque contra Irán y abre una nueva crisis diplomática en plena escalada militar

La escalada militar en Medio Oriente ha abierto también un frente diplomático inesperado en Europa. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó a España como un “país perdedor” después de que el Gobierno español rechazara autorizar el uso de las bases de Rota y Morón para operaciones vinculadas con la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán. La declaración, lanzada en medio de la creciente tensión internacional, ha elevado el tono entre Washington y Madrid y ha puesto a prueba el equilibrio político dentro de la OTAN.

Las palabras de Trump se producen mientras la operación militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra objetivos iraníes entra en su primera semana de combates. Desde el inicio de los bombardeos, el 28 de febrero, la ofensiva ha golpeado instalaciones militares y estratégicas en territorio iraní, mientras Teherán responde con ataques de misiles y drones contra Israel y contra posiciones estadounidenses en la región. La crisis, que ya ha provocado centenares de víctimas y ha elevado el riesgo de una guerra regional, comienza a generar fricciones entre aliados occidentales.

El desencuentro con España ilustra las tensiones que la operación militar está provocando en Europa. Mientras algunos socios de la OTAN respaldan de forma tácita la estrategia estadounidense, otros gobiernos han optado por mantener distancia frente a una ofensiva que podría ampliar el conflicto en Oriente Próximo. En ese contexto, las declaraciones de Trump contra Madrid han añadido un elemento político adicional a una crisis internacional que evoluciona a gran velocidad.

El origen del choque diplomático

La controversia comenzó después de que el Gobierno español rechazara permitir que las bases militares de Naval Station Rota y Morón de la Frontera, utilizadas habitualmente por fuerzas estadounidenses, participaran en operaciones relacionadas con el ataque contra Irán. Según informó el diario El País, la decisión se comunicó a Washington en medio de consultas diplomáticas urgentes con socios europeos.

En respuesta, Trump lanzó duras críticas contra España durante una intervención pública, en la que aseguró que el país “siempre ha sido un perdedor” y cuestionó su compromiso con la seguridad occidental. Las declaraciones generaron una inmediata reacción política en Madrid y abrieron un debate sobre el papel de España dentro de la arquitectura de defensa de la OTAN.

Las bases de Rota, en Cádiz, y Morón, en Sevilla, son instalaciones clave para la presencia militar estadounidense en el sur de Europa y el Mediterráneo. Desde ellas operan fuerzas navales, aeronaves y unidades de respuesta rápida que forman parte del sistema de defensa aliado. Su posible participación en operaciones militares en Oriente Próximo habría tenido implicaciones estratégicas directas.

La ofensiva militar contra Irán

El conflicto que sirve de telón de fondo a esta crisis diplomática comenzó con una operación militar coordinada entre Estados Unidos e Israel destinada a golpear infraestructuras estratégicas del régimen iraní. Según reportes recogidos por medios internacionales y agencias como Reuters y Associated Press, la ofensiva inicial incluyó ataques a instalaciones militares, centros de mando y estructuras vinculadas con el programa de misiles iraní.

La respuesta de Teherán no se hizo esperar. Irán lanzó oleadas de misiles balísticos y drones contra territorio israelí y contra bases militares estadounidenses en distintos puntos de Oriente Medio. Algunas de esas acciones alcanzaron objetivos en países del Golfo Pérsico, lo que ha elevado el riesgo de que el conflicto se extienda a otras naciones de la región.

Diversos informes militares citados por medios internacionales señalan que la operación estadounidense ha implicado el despliegue de decenas de miles de soldados, además de aviones de combate y grupos de portaaviones en el Mediterráneo oriental y el Golfo. La magnitud del dispositivo refleja la gravedad de una crisis que ya es considerada la confrontación más peligrosa en la región en años.

Europa, dividida ante la guerra

La reacción europea ante la ofensiva ha sido desigual. Mientras algunos gobiernos han respaldado la necesidad de contener a Irán, otros han insistido en la urgencia de evitar una escalada que pueda desembocar en un conflicto regional de gran escala.

España se ha situado entre los países que han optado por mantener cautela frente a la operación militar. Fuentes diplomáticas citadas por el diario español señalan que el Gobierno español considera prioritario evitar que el conflicto se amplíe y prefiere mantener su papel dentro de los marcos multilaterales de seguridad y diplomacia internacional.

Las críticas de Trump han añadido presión política a esa posición. Analistas en seguridad internacional señalan que el episodio refleja las tensiones persistentes dentro de la OTAN sobre el grado de implicación en conflictos fuera del territorio aliado.

Un conflicto con consecuencias globales

Más allá del enfrentamiento verbal entre Washington y Madrid, la crisis revela el alcance global de la escalada entre Estados Unidos, Israel e Irán. El aumento de los ataques y las represalias ha disparado las alertas en la región y ha obligado a varios países a reforzar la seguridad de sus instalaciones militares y diplomáticas.

La comunidad internacional observa con preocupación el desarrollo de los acontecimientos. Naciones Unidas y varios gobiernos europeos han llamado a la contención y a la apertura de canales diplomáticos que permitan frenar una escalada que podría alterar el equilibrio geopolítico de Oriente Medio.

En ese escenario, el choque entre Trump y España evidencia que la guerra no solo se libra en el terreno militar, sino también en el ámbito político y diplomático, donde cada decisión estratégica puede redefinir alianzas y tensiones en el tablero internacional.

