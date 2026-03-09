Colapsa edificio en San Antonio Abad: Alternativas viales tras cierre de Calzada de Tlalpan hoy 9 de marzo | MAPA

El derrumbe de un edificio en la zona de San Antonio Abad, ocurrido este lunes 9 de marzo de 2026 en la Ciudad de México, provocó el cierre de importantes vialidades y una intensa movilización de cuerpos de emergencia que trabajan en el rescate de personas atrapadas entre los escombros.

🔴Se derrumba edificio en demolición en Alfredo Chavero y San Antonio Abad; al momento se habla de cinco personas que posiblemente están al interior.



📹: @sandovalvictor vía #ReporterosW

🎧https://t.co/vVSEq4N1Vn pic.twitter.com/OrVjKgr1mk — W Radio México (@WRADIOMexico) March 9, 2026

De acuerdo con información del Gobierno de la Ciudad de México, el colapso ocurrió en un inmueble ubicado cerca del cruce de Calzada de San Antonio Abad y Calzada de Tlalpan, en la alcaldía Cuauhtémoc. Tras el incidente, bomberos, paramédicos del ERUM, Protección Civil y policías capitalinos se desplegaron en la zona para realizar labores de búsqueda y rescate.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que tres personas quedaron atrapadas tras el derrumbe, por lo que los equipos de emergencia continúan trabajando para localizarlas y rescatarlas.

Derrumbe en San Antonio Abad: cierran Calzada de Tlalpan y activan rutas alternas. Ampliar

Cierre en Calzada de Tlalpan y alternativas viales

Debido a la presencia de rescatistas, maquinaria y unidades de emergencia, Calzada de Tlalpan fue cerrada parcialmente a la circulación en el tramo cercano a San Antonio Abad para facilitar las maniobras de rescate.

Ante esta situación, autoridades capitalinas recomendaron a los automovilistas utilizar vías alternas para evitar la zona afectada.

Entre las principales alternativas viales se encuentran:

Eje Central Lázaro Cárdenas, como ruta paralela para desplazarse hacia el centro de la ciudad.

Fray Servando Teresa de Mier, opción para conectar con el oriente de la capital.

Avenida Doctor Río de la Loza, que permite rodear la zona del incidente.

Viaducto Miguel Alemán, para trayectos de mayor distancia en dirección poniente-oriente.

Las autoridades pidieron a la población evitar el área y permitir el paso de unidades de emergencia, ya que las labores de rescate continúan.

El Gobierno de la Ciudad de México informó que el operativo seguirá activo durante las próximas horas mientras se realizan las maniobras para retirar escombros, garantizar la seguridad en la zona y determinar las causas del colapso del inmueble.