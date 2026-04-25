Contingencia ambiental en CDMX: activan Fase 1 por ozono y endurecen restricciones

La tarde de este 25 de abril, la Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la Fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), tras registrarse niveles elevados que ponen en riesgo la salud de la población. El detonante fue una concentración máxima de 163 partes por billón (ppb) de ozono, medida en la estación FES Acatlán, en Naucalpan.

El organismo explicó que esta decisión responde a condiciones atmosféricas adversas que impiden la dispersión de contaminantes. La contingencia busca reducir la exposición de la población al aire contaminado y frenar la generación de emisiones en una de las zonas urbanas más densamente pobladas del país.

Por qué se disparó el ozono en el Valle de México

El episodio no es casual. De acuerdo con la CAMe, un sistema de alta presión, común en temporada de calor, se instaló sobre el Valle de México, generando estabilidad atmosférica, poca ventilación y acumulación de contaminantes.

A esto se sumaron temperaturas superiores a los 30 grados, radiación solar intensa y vientos débiles, una combinación que favorece la formación de ozono. Este contaminante se produce cuando otros gases reaccionan con la luz solar, elevando rápidamente los niveles en zonas urbanas.

¿Qué vehículos NO circulan mañana domingo 26 de abril?

• Holograma 2: NO circula• Holograma 1: terminación específica, NO circula• Holograma 0 y 00: algunos vehículos, NO circulan• Restricción: 20% del parque vehicular

¿Qué vehículos SÍ circulan mañana domingo 26 de abril?

• Holograma 0 y 00: mayoría circula• Vehículos eléctricos e híbridos: circulan• Transporte público: circula• Taxis: operan con restricciones por horario

Recomendaciones de salud: quiénes deben cuidarse más

Las autoridades pidieron evitar actividades al aire libre entre 13:00 y 19:00 horas, periodo en el que los niveles de ozono alcanzan su punto más alto. También se recomendó suspender ejercicio, eventos cívicos y actividades recreativas en exteriores.

Los grupos más vulnerables, niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias, deben permanecer en interiores. La exposición prolongada al ozono puede provocar irritación en vías respiratorias, dolor de cabeza y disminución de la función pulmonar.



