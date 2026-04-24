Metro CDMX: falla de escalera eléctrica provoca caída masiva y deja 11 heridos

Una caída en cadena en las escaleras eléctricas de la estación Miguel Ángel de Quevedo, correspondiente a la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México, dejó al menos 11 personas lesionadas la mañana de este viernes 24 de abril de 2026. El incidente ocurrió en una de las zonas de acceso con mayor flujo de usuarios, lo que provocó un efecto dominó que terminó con varias personas en el suelo en cuestión de segundos.

De acuerdo con reportes de Sistema de Transporte Colectivo Metro, el accidente se originó cuando un objeto, presuntamente un zapato, se atoró en los peldaños, provocando la caída inicial que desencadenó el resto del incidente.

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Objeto atorado y paro abrupto: la causa detrás del efecto dominó

Las primeras investigaciones apuntan a que el incidente no fue producto de una falla estructural mayor, sino de una combinación de factores. El principal detonante habría sido un objeto atrapado en la escalera eléctrica, lo que activó el mecanismo de seguridad y provocó un frenado repentino del sistema.

Ese paro abrupto tomó por sorpresa a los usuarios que descendían o ascendían en fila continua, generando una reacción en cadena imposible de contener. La saturación en la estación, característica de la Línea 3 en horas de alta demanda, amplificó el impacto del accidente y facilitó que más personas perdieran el equilibrio.

11 lesionados y atención de emergencia en la estación

El saldo oficial fue de 11 personas lesionadas, algunas de ellas adultos mayores. Equipos de emergencia, incluidos elementos de Protección Civil y personal del Metro, acudieron de inmediato para brindar atención médica en el sitio y controlar la situación.

Al menos tres de los heridos requirieron traslado hospitalario para una valoración más detallada, mientras que el resto fue atendido dentro de la estación. No se reportaron víctimas mortales, pero el incidente encendió alertas sobre los riesgos en áreas de acceso con alta concentración de usuarios.

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Línea 3 del Metro CDMX: antecedentes y riesgos en escaleras eléctricas

Este no es el primer incidente de este tipo en la estación Miguel Ángel de Quevedo. En meses recientes se han documentado accidentes similares en escaleras eléctricas, lo que apunta a una problemática recurrente más allá de un hecho aislado.

Aunque el servicio de trenes en la Línea 3 no fue suspendido, la movilización de servicios de emergencia generó afectaciones momentáneas en los accesos. El caso vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de mantenimiento constante, supervisión operativa y protocolos más estrictos en zonas de alto tránsito dentro del Metro capitalino.