San Antonio Abad: ¿De qué era el edificio que colapsó en la alcaldía Cuauhtémoc?

Esta tarde del lunes 9 de marzo, sorprendió a todos el colapso de un edificio en San Antonio Abad, centro de la CDMX. Todo sucedió en la alcaldía Cuauhtémoc, cuando cuerpos de ayuda se movilizaron a la zona para atender la emergencia.

Asimismo, los reportes preliminares señalan que, al menos cuatro personas quedaron atrapadas entre los escombros tras el derrumbe del inmueble.

Elementos de Protección Civil, bomberos y personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al lugar para iniciar las labores de rescate, pues hasta el momento, solo se ha rescatado una persona en el lugar.

¿De qué era el edificio que colapsó en San Antonio Abad?

Las autoridades correspondientes junto con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, sólo mencionaron que se trataba de un edificio perteneciente al sector privado. Por lo que no tiene nada que ver con las obras gubernamentales que se realizan sobre Calzada de Tlalpan, rumbo al Mundial 2026.

¿Cerraron alguna zona aledaña al colapso del edificio en San Antonio Abad?

Si, debido a la magnitud del derrumbe en el edificio en San Antonio Abad, las autoridades mencionaron a la población evitar la zona y permitir el paso de los servicios de emergencia. Por lo que el corte a la circulación en Calz. San Antonio Abad es a la altura de Juan Hernández y Dávalos al Norte, y como alternativas viales se encuentran:

Eje Central

Isabel La Católica

Eje 2

Eje 3 Oriente

Recuerda que la información sigue en desarrollo, por lo que te sugerimos mantenerte al tanto de canales oficiales para saber lo que pasa en tiempo real.