Se derrumba edificio en San Antonio Abad: Clara Brugada confirma tres personas atrapadas entre los escombros

Un edificio en proceso de demolición colapsó la tarde de este lunes 9 de marzo de 2026 en la calzada San Antonio Abad, en la colonia Tránsito de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. El derrumbe provocó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia y autoridades del Gobierno capitalino.

De acuerdo con información oficial del Gobierno de la Ciudad de México, la jefa de Gobierno Clara Brugada acudió al lugar para supervisar las labores de rescate y confirmó que tres personas permanecen atrapadas entre los escombros tras el colapso del inmueble.

Equipos de emergencia ya realizan labores de rescate para auxiliar a las personas atrapadas tras el colapso del inmueble.



Pedimos a la ciudadanía evitar la zona y permitir el trabajo de los servicios de emergencia. pic.twitter.com/Y8JfAP2k76 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) March 9, 2026

El accidente ocurrió alrededor de las 14:40 horas, cuando parte de la estructura de un edificio privado de tres niveles se desplomó durante trabajos de demolición. Las autoridades indicaron que el inmueble presentaba daños previos, incluso desde el sismo de 2017, lo que había motivado las labores para retirarlo.

Se derrumba edificio en San Antonio Abad

Tras el derrumbe, bomberos, paramédicos del ERUM, policías capitalinos y brigadas de Protección Civil se desplegaron en la zona para buscar a los trabajadores que quedaron atrapados dentro de la estructura.

Las autoridades también confirmaron que al menos una persona fue rescatada y trasladada a un hospital con lesiones, mientras continúan las labores para localizar a quienes permanecen bajo los escombros.

🔴En la colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc, autoridades informan que dos personas que estaban al interior de la estructura ya fueron rescatadas tras el derrumbe de un edificio en demolición en Alfredo Chavero y San Antonio Abad.



📹: @JefeVulcanoCova

🎧https://t.co/vVSEq4NzKV https://t.co/ppF5QeUegj pic.twitter.com/wG0hToJenA — W Radio México (@WRADIOMexico) March 9, 2026

Para evitar riesgos, equipos de seguridad evacuaron a al menos 57 personas de edificios cercanos y se cerró la circulación en la zona mientras se realizan las tareas de rescate.

Gobierno de CDMX investigará causas del derrumbe

La jefa de Gobierno señaló que las causas del colapso aún se investigan, aunque aclaró que el incidente ocurrió durante un proceso de demolición privado y no está relacionado con obras públicas cercanas.

🔴Se derrumba edificio en demolición en Alfredo Chavero y San Antonio Abad; al momento se habla de cinco personas que posiblemente están al interior.



📹: @sandovalvictor vía #ReporterosW

🎧https://t.co/vVSEq4N1Vn pic.twitter.com/OrVjKgr1mk — W Radio México (@WRADIOMexico) March 9, 2026

Mientras tanto, equipos de emergencia mantienen las labores de búsqueda entre los escombros para rescatar a las personas atrapadas y asegurar el área afectada.

Las autoridades capitalinas informaron que la situación permanece en desarrollo y pidieron a la población evitar la zona para facilitar el trabajo de los rescatistas.