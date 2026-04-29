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Metro CDMX ajusta operación en Línea 2 por remodelación: habrá servicio parcial y cierres de estaciones

Del 1 al 3 de mayo, el tramo operará entre Tasqueña–Xola y Cuatro Caminos–Pino Suárez; Portales y Nativitas cerrarán desde el 30 de abril y habrá apoyo de RTP para los usuarios

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Mx -Metro CDMX ajusta operación en Línea 2 por remodelación: habrá servicio parcial y cierres de estaciones / MattGush

El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó ajustes en la operación de la Línea 2 durante el fin de semana del 1 al 3 de mayo de 2026, debido a trabajos de remodelación en la infraestructura.

De acuerdo con el comunicado oficial, el servicio operará de forma parcial en el tramo de Tasqueña a Xola y de Cuatro Caminos a Pino Suárez. Para apoyar la movilidad de los usuarios, se contará con unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) que facilitarán la conexión entre los segmentos afectados.

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Los horarios de operación también presentarán modificaciones: el viernes 1 y el domingo 3 de mayo el servicio estará disponible de 7:00 a 24:00 horas, mientras que el sábado 2 de mayo operará de 6:00 a 24:00 horas.

Asimismo, el Metro informó que las estaciones Portales y Nativitas permanecerán cerradas a partir de las 22:00 horas del jueves 30 de abril y hasta nuevo aviso, como parte de las labores programadas.

La autoridad del sistema exhortó a las personas usuarias a tomar previsiones en sus traslados y considerar tiempos adicionales de viaje durante el periodo de intervención.

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