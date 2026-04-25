Tren Suburbano Buenavista–AIFA: fecha de apertura, precio, ruta y cómo usarlo en 2026

¿Cuándo abre el Tren Suburbano al AIFA?

El Tren Suburbano que conectará Buenavista con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) tiene como fecha de inicio de operaciones el 26 de abril de 2026, de acuerdo con información difundida por autoridades federales, el proyecto ya se encuentra en fase final de pruebas y certificaciones técnicas.

Este tramo forma parte de la ampliación del sistema Suburbano hacia el norte del Valle de México, con el objetivo de conectar de forma directa la capital con el aeropuerto en Santa Lucía. La obra fue desarrollada como una extensión del sistema ya existente Buenavista–Cuautitlán.

El arranque se ha postergado en distintas ocasiones debido a procesos de validación de seguridad, señalización y pruebas operativas. Sin embargo, la versión oficial más reciente mantiene la apertura en abril de 2026 como fecha objetivo confirmada.

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Ruta del Tren Suburbano Buenavista–AIFA y estaciones

El recorrido inicia en la estación Buenavista, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Desde ahí, el tren continúa hacia el norte del área metropolitana hasta llegar directamente al AIFA, sin necesidad de transbordos.

Entre las estaciones confirmadas o contempladas en el trayecto se encuentran Fortuna, Tlalnepantla, San Rafael, Lechería, Cueyamil, Teyahualco, Prados Sur y Xaltocan, hasta llegar a la terminal dentro del aeropuerto.

El trayecto está diseñado para integrarse a la red existente del Suburbano, lo que permite conectar con otros sistemas de transporte del Valle de México. El punto de articulación principal será Lechería, donde convergen distintas rutas del sistema ferroviario.

Precio del boleto del Tren Suburbano al AIFA

La tarifa inicial anunciada para el recorrido Buenavista–AIFA será de 45 pesos durante el primer mes de operación. Este precio está considerado como promocional para el arranque del servicio.

Después del periodo de lanzamiento, la tarifa podría ajustarse conforme a la política de operación del sistema, aunque hasta ahora no se ha publicado un monto definitivo permanente. El esquema final dependerá de la demanda y operación del servicio.

El costo se suma al del sistema Suburbano tradicional, que mantiene su esquema de pago por tarjeta recargable. La expectativa es que el precio se mantenga competitivo frente a opciones de transporte terrestre hacia el aeropuerto.

Cómo usar el Tren Suburbano: tarjeta y acceso

Para utilizar el Tren Suburbano hacia el AIFA será necesario contar con la tarjeta de acceso del sistema Suburbano, la cual funciona como medio de pago electrónico recargable. Esta tarjeta ya se usa en el tramo Buenavista–Cuautitlán.

De forma paralela, el proyecto contempla la integración gradual con la Tarjeta de Movilidad Integrada de la CDMX, utilizada en Metro, Metrobús, Cablebús y otros sistemas de transporte capitalino. La idea es unificar el pago en una sola tarjeta.

El acceso será similar al del sistema actual: recarga previa, ingreso en torniquetes y validación automática al entrar y salir de las estaciones. No se requerirán boletos físicos ni pagos en efectivo dentro del tren.

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Tiempo de viaje y frecuencia del servicio

El tiempo estimado de recorrido entre Buenavista y el AIFA será de aproximadamente 40 a 43 minutos, lo que representa una de las rutas más rápidas de conexión entre la Ciudad de México y el aeropuerto.

El servicio operará con una frecuencia aproximada de 15 minutos, lo que permitirá flujo constante de trenes en horas pico y reducción de tiempos de espera para los usuarios.

El horario tentativo de operación será de 05:00 a 00:30 horas, cubriendo prácticamente todo el día y adaptándose a la dinámica de vuelos nacionales e internacionales del AIFA.

Integración con la Tarjeta de Movilidad de CDMX

El Tren Suburbano forma parte del proceso de integración del sistema de transporte público del Valle de México. Esto incluye Metro, Metrobús, RTP, Cablebús y el Tren Interurbano, bajo un esquema de movilidad unificada.

La meta de las autoridades es que la Tarjeta de Movilidad Integrada funcione como único medio de pago en todos los sistemas, incluido el Suburbano hacia el AIFA. Actualmente, esta integración se encuentra en implementación gradual.

Este modelo busca reducir la necesidad de múltiples tarjetas y facilitar los transbordos entre sistemas urbanos y metropolitanos, especialmente en trayectos de alta demanda como el acceso al aeropuerto.