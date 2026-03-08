Minuto a minuto: Marcha por el 8M Día Internacional de la Mujer en CDMX

Este domingo, cientos de mujeres y colectivos feministas salen a marchar las calles de la Ciudad de México para conmemorar el 8M, Día Internacional de la Mujer.

Durante la jornada, las mujeres exigirán justicia, igualdad y el fin de la violencia de género en el país.

FOTO: W Radio Ampliar

Se espera que la movilización continúe de manera pacífica a lo largo de la tarde, marcando una fecha clave para la agenda de los derechos de las mujeres en México.

11:30 horas Los primeros contingentes se reúnen en las inmediaciones del Monumento a la Revolución.

11:40 horas Comienzan a escucharse los testimonios de las víctimas de agresión sexual en este Día Internacional de la Mujer.

11:50 horas Mujeres artesanas comparten dulces a las asistentes a la marcha.

FOTO: W Radio Ampliar

12:00 horas Los colectivos inician su recorrido con rumbo al Zócalo capitalino.

FOTO: W Radio Ampliar

12:10 horas Activistas alzan la voz contra la violencia patriarcal.

“No porque llegó una mujer somos un país feminista, falta mucho por accionar”. ¡Escucha este poderoso testimonio! de la activista conocida como La Fatshionista.

12:20 horas Sobre Paseo de la Reforma, colectivos de madres buscadoras colocaron tendederos con las fichas de búsqueda de mujeres desaparecidas.

FOTO: W Radio Ampliar

FOTO: W Radio Ampliar

12:30 horas Brian Calvo no descansará hasta que el feminicida de su hermana Alejandra pague por lo que hizo. A pesar de tener pruebas, la impunidad sigue siendo la protagonista. Escucha su desgarrador testimonio.

12:40 horas Continúan avanzando los colectivos feministas sobre Paseo de la Reforma.

FOTO: W Radio Ampliar

12:50 horas Un desgarrador testimonio de una menor víctimas de abuso sexual: “Si no fuera por mi mamá, este caso no se hubiera resuelto”. A sus 9 años, Ivanna alza la voz por todas las niñas que han sido víctimas de violencia.