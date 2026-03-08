Justicia para Ana Karen: Vinculan a proceso a conductor de mototaxi por feminicidio en Edomex

Una jueza del Poder Judicial del Estado de México (PJEM), vinculó a proceso a Daniel ‘N’, conductor de un mototaxi por aplicación, acusado de la desaparición y feminicidio de Ana Karen Nute Téllez.

El pasado sábado 28 de febrero, la joven de 19 años, había solicitado el viaje por aplicación, tras asistir a una fiesta en el municipio de San Antonio la Isla, en el Estado de México.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

A las 23 horas, abordó la motocicleta y posteriormente fue reportada como desaparecida por sus familiares.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía mexiquense, el imputado se desvió en varias ocasiones de la ruta original que se dirigía hacia Metepec.

Durante el trayecto, Daniel ‘N’ presuntamente la agredió físicamente y abandonó el cuerpo en un terreno de la localidad de San Miguel Totocuitlapilco.

La investigación de las autoridades llevó a su detención inmediata.

¿Cuál es la situación legal del sospechoso actualmente?

En la audiencia se determinó que el sujeto sería vinculado a proceso por su presunta participación en el delito de feminicidio.

La jueza otorgó un plazo de tres meses para la investigación complementaria, tiempo en el cual se buscará fortalecer las pruebas en su contra.

