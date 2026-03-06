México registra 142 nuevos contagios de sarampión

(6 de marzo de 2026) Aumentan los contagios de sarampión en México. En las últimas 24 horas se registraron 124 nuevos contagios, informó la Secretaría de Salud. / Marina Demidiuk

En las últimas 24 horas, México registró 124 nuevos contagios de sarampión, 5 casos por hora, en medio de una campaña de vacunación agresiva por parte del Gobierno Federal y los gobiernos estatales.

La Secretaría de Salud, a través de la Dirección General de Epidemiología reveló que el acumulado es de 12 mil 379 casos confirmados desde la aparición del primer contagio en 2025.

Vacuna contra el Sarampión en Veracruz

¿Cuántas personas han muerto por sarampión en México?

El informe indicó que se mantiene en 33 el número de personas muertas por sarampión, distribuidas en 9 estados:

Chihuahua con 21 personas,

Jalisco con 4,

Sonora con 1,

Durango con 2,

Michoacán con 1,

Tlaxcala con 1,

Ciudad de México con 1,

Chiapas con 1

Guerrero con 1.

Niños forman parte de los grupos más vulnerables ante el repunte de sarampión en México, en medio de la evaluación de la OPS sobre el estatus del país.

¿Dónde hay más contagios de sarampión?

La Dirección General de Epidemiología agregó en el informe que Jalisco con 3 mil 480 y Chiapas con 535, son los estados con más contagios de sarampión durante este 2026.

El reporte indica que el grupo de edad con el mayor número de casos es de 1 a 4 años, con mil 676 casos, seguido del grupo de 5 a 9 años con mil 458 casos y el de 25 a 29 años con mil 426 casos.

En tanto que la tasa de incidencia más elevada se presenta en los menores de un año con 62.73 casos por cada 100 mil 000 habitantes, seguido del grupo de 1 a 4 años y 5 a 9 años, con tasas de 19.56 y 13.77 respectivamente.