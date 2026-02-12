Vacuna contra el sarampión: ¿Cómo saber si ya estás protegido y qué pasa si te aplicas otra dosis?

El repunte de casos de sarampión en distintas regiones ha vuelto a poner sobre la mesa la importancia de revisar los esquemas de vacunación. Para muchas personas en México surge la duda: ¿cómo saber si ya están protegidas y qué pasa si reciben otra dosis?

Resolverlo es clave para evitar contagios, especialmente en un contexto donde la mayoría de los casos se presentan en personas sin vacunación.

¿Cómo saber si tengo la vacuna contra el sarampión?

La forma más confiable de comprobarlo es revisar documentación oficial. Autoridades sanitarias internacionales señalan que la evidencia válida de inmunidad incluye:

Cartilla o comprobante escrito de vacunación

Resultados de laboratorio que confirmen inmunidad

Confirmación médica previa de haber padecido la enfermedad

En algunos contextos, haber nacido antes de ciertos periodos epidemiológicos son considerados ‘protegidos’

Además, especialistas advierten que no basta con recordarlo “de palabra”; se recomienda contar con registros escritos o pruebas médicas para comprobar la protección.

En México, si no tienes tu cartilla de salud a la mano, puedes acudir a tu centro de salud para revisar historial o recibir orientación.

¿Qué pasa si ya estoy vacunado y me vuelvo a vacunar?

La vacuna contra el sarampión suele aplicarse en dos dosis durante la infancia, y quienes no tienen evidencia de inmunidad deberían recibirla.

Si una persona ya estaba vacunada y recibe otra dosis, generalmente no representa un riesgo grave; el biológico está diseñado para estimular el sistema inmunológico y reforzar defensas. Por ello, cuando no hay certeza de inmunización, los profesionales suelen recomendar vacunarse como medida preventiva.

¿Por qué sigue siendo importante vacunarse?

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, y los brotes recientes han mostrado que el mayor número de casos se concentra en personas sin esquema completo de vacunación.

Esto explica por qué campañas y autoridades sanitarias insisten en verificar esquemas y completar dosis: mantener altos niveles de inmunización reduce la población susceptible y evita la propagación del virus.