Brote de sarampión se originó por caída en vacunación en el sexenio pasado: Salomón Chertorivski

iEn entrevista con Carlos Loret de Mola, Salomón Chertoriviski, quien fue secretario de Salud en el sexenio de Felipe Calderon aseguró que el problema del brote de sarampión viene del sexenio pasado porque cayó la vacunación a niveles que ya se podía provocar un brote y recordó que el último caso que se registro fue en 1995, México llevaba tres décadas libre de la enfermedad, “ahí están los hechos”.

¿Por qué se originó el brote de sarampión?

Chertoriviski informó que el mayor número de contagios son en los menores de edad y explicó que, aunque en pandemia hubo complicaciones y se presentó un regazó en la aplicación de vacunas, a partir de 2022 se debieron de implementar campañas masivas como las que realizan ahora para toda la población infantil que no las recibió, con la finalidad de evitar complicaciones.

El exsecretario de Salud recordó que en 2019 la Auditoría Superior de la Federación mostró las fallas que hubo en la adquisición de vacunas, además de que se cancelaron las semanas de vacunación.

¿Qué dijo sobre la cobertura de vacunación en México?

“Es una lástima que se metan esas discusiones cuando lo que el país tiene que estar haciendo es evitar que siga creciendo el brote, seguir haciendo lo que el doctor Kersenovich, su equipo y los estados están trabajando, vacunar a todos a quienes se pueda y hacerlo con toda seriedad, comunicando con responsabilidad a la población. Cuando salen a tratar de engañar con datos trucados, con mentiras, con verdades a medias, pues entonces sólo provocan una burla”. — Salomón Chertorivski, exsecretario de Salud

Chertoriviski puntualizó que en México a diferencia de otros países que tienen el problema de los antivacunas “se mueren de ganas por vacunarse”, aceptan las vacunas, las personas son muy responsables en ese sentido, el problema se presentó en las políticas que se definieron.

“A lo largo de tres décadas, tu tuviste coberturas en esta vacuna de alrededor del 95% en la primera dosis y 93, 94% en la segunda dosis, esto quiere decir que el 5% no lo vacunaste, es decir 100 mil personas Cuando acumulas 30 años de esas 100 mil personas, pues tienes un número importante susceptible a poderse contagiar, pero no se contagiaban antes porque no había brote porque la infancia estaba vacunada”. — Salomón Chertorivski, exsecretario de Salud

Sobre lo que dijo el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de México, Martí Batres, de que todo es culpa de Felipe Calderon comentó que “salió a decir cualquier cosa” y que para hablar de México se debe tomar en cuenta a todas las personas que están contagiadas, no puede asegurar solo con datos del ISSSTE.

Además, reconoció que el secretario de Salud, David Kershenobich, está haciendo un buen trabajo con las medidas para enfrentar el brote de sarampión en México, las recomendaciones y la aplicación de vacunas para prevenir los contagios que se están expandiendo.

