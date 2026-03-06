Desaparición de Alondra, otra estudiante de la UAEM genera alerta en Morelos

Alondra María Stephanye Contreras Galarza, fue vista por última vez el 5 de marzo en el campus Chamilpa de la UAEM.

La desaparición de una segunda estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, (UAEM) Alondra María Stephanye Contreras Galarza, de 18 años, fue reportada por sus familiares luego de que se le viera por última vez el pasado 5 de marzo en el campus Chamilpa.

La directora de Presente Morelos, Verónica Bacaz, informó en el espacio radiofónico “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, que la Fiscalía del estado emitió la alerta de búsqueda la mañana de este viernes.

Señaló que el caso ocurre días después del hallazgo de las jóvenes Kimberly y Karen, por lo que Alondra se convierte en la tercera joven reportada como desaparecida recientemente en la entidad.

TE PODRÍA INTERESAR: Confirma Fiscalía de Morelos que cuerpo hallado es de Kimberly Joselín Ramos

🔴Las alertas volvieron a encenderse esta mañana con la confirmación, por parte de la Fiscalía, de una tercera estudiante de la @uaemorelos desaparecida.



Se trata de Alondra María Stephanye Contreras Galarza, de 18 años, quien fue vista por última vez en el poblado de Chamilpa,… pic.twitter.com/pYXPP6KZFQ — W Radio México (@WRADIOMexico) March 6, 2026

TE PUEDE INTERESAR: Caso Kimberly divide y moviliza a estudiantes de la UAEM

¿Qué se sabe de la desaparición de la estudiante?

La periodista detalló que la joven fue vista por última vez dentro de las instalaciones universitarias, por lo que la desaparición de la estudiante ha generado preocupación entre la comunidad académica y las familias.

Indicó que estudiantes se han unido a las familias de las víctimas para exigir justicia y visibilizar la violencia contra las mujeres que se vive en el estado.

¿Por qué crece la preocupación en la UAEM?

Bacaz destacó que dentro de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos existe incertidumbre , ya que algunos estudiantes consideran que la rectora no actuó con la rapidez necesaria en el caso de Kimberly.

Se habla de que la rectora no actuó a tiempo y que había declarado que Kimberly no había llegado a la UAEM, lo cual es delicado”, — explicó la directora de Presente Morelos.

TE PUEDE INTERESAR: Hallan sin vida a Ana Karen, joven desaparecida tras abordar mototaxi de app en Edomex; detienen a conductor

¿Qué acciones se han implementado para la seguridad?

La periodista recordó que hace algunos meses se instalaron cámaras de vigilancia en el campus y se activó el protocolo de taxi seguro, además de que la Secretaría de Protección y Vialidad se encuentra cerca de la universidad.

También informó que el alcalde de Cuernavaca, josé Luis Urióstegui ofreció realizar patrullajes en la zona sin afectar la autonomía universitaria, mientras que la gobernadora del estado ha manifestado su solidaridad con las familias.

No obstante, estudiantes señalan que continúan enfrentando situaciones de acoso, incluso por parte de profesores, lo que ha incrementado la preocupación por la seguridad de las mujeres dentro y fuera de la institución.

Además, se prevé que las manifestaciones de exigencia de justicia se intensifiquen el próximo 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, mientras este viernes se realiza la audiencia del detenido por el caso de Kimberly en el penal de Atlacholoaya, donde se espera que sea vinculado a proceso.