No hay fractura con PT y Verde por reforma electoral, afirma Sergio Gutiérrez Luna

Sergio Gutiérrez Luna señaló que la reforma electoral enviada al Congreso no provocará una ruptura en la alianza entre Morena, PT y Partido Verde.

El vicepresidente de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, dijo que la propuesta de reforma electoral enviada al Congreso, “se cayeron las mentiras como desmontar a INE ; por el contrario, se fortalece”, pero que no será motivo de fractura en la alianza de Morena con Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México.

Postura sobre la alianza legislativa

En entrevista para Así las Cosas con Gabriela Warkentin, el diputado de Morena afirmó que aunque PT y Verde insistan en no votar por la reforma electoral, no habrá una fractura en su alianza.

El diputado reconoció el voto de ambos partidos para las reformas constitucionales del pasado sexenio, pero afirmó “si en esta ocasión no hay consenso e insisten en no votar la reforma, se buscará el diferendo, no un rompimiento o distanciamiento, ni la cancelación de la posibilidad de ir juntos a la elección”.

Debate y diálogo en la Cámara de Diputados

Sobre la existencia de un Plan B, de la presidenta Claudia Sheinbaum dijo, “hay que esperar a que lo presente para no caer en errores”, pero anticipó “veo ánimo constructivo, cualquier otra propuesta legal, habríamos de analizarla y dialogarla con nuestros aliados”, inicialmente.

Reconoció que en la Cámara de Diputados el diálogo se ha privilegiado con todas las fuerzas políticas, pero por la reforma electoral apenas inician y deberán enfrentar el discurso de la oposición.

