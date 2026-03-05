PRI llama a la alianza opositora para frenar reforma electoral rumbo a 2027

Alejandro Moreno, líder del PRI hizo un llamado a los partidos de oposición a ir en contra de la reforma electoral y frenal el tren de Morena en 2027.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, llamó al Partido del Trabajo (PT) y al Partido Verde (PVEM) a conformar una alianza junto con la oposición para defender la democracia nacional y rechazar la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, es decir la “Ley Maduro”.

Llamado a construir una alianza política

En su discurso de la Sesión Solemne del Consejo Político Nacional del PRI, con motivo del 97 Aniversario de ese partido, alertó que es necesario salvar a México de esa iniciativa regresiva, porque está en juego la democracia rumbo a la elección del 2027 para evitar que México siga por la ruta de la destrucción.

“Desde el potente y poderoso Partido Revolucionario Institucional, hago un llamado a todos los opositores y a los que hoy están de aliados en el gobierno que han externado su repudio a esta locura de iniciativa, a que vayamos juntos a construir un gran entendimiento alterno, un diálogo a fin de salvar a la República y proyectar la ruta de la democracia que necesitamos por el bien del país”.

En el auditorio Plutarco Elías Calles, el senador campechano reiteró que a los priistas jamás los van a callar, por lo que continuarán denunciando la ineptitud del presente régimen morenista, hasta que los principales funcionarios sean castigados por todo el daño que le han hecho al país.

Defender la democracia hoy es defender la libertad mañana. El PRI votará en contra de la reforma electoral. No vamos a ser cómplices de un atropello a la democracia ni permitir que se juegue con el derecho de las familias a elegir su futuro.

Posición del PRI frente a la reforma electoral

El líder del tricolor remarcó que cuando un gobierno no da resultados, atenta en contra de las reglas del juego democrático y por ellos, se rechaza la reforma electoral que pretende destruir a la oposición.

Alejandro Moreno adelantó que después de las elecciones del 2027, llevarán a cabo su Asamblea Nacional, en la que harán cambios para construir el mejor PRI de la historia del país, prepararse para las elecciones del 2030, y recuperar la confianza ciudadana, para ganar y volver a gobernar la Presidencia de la República.

