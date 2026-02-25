Anuncia INE que analizará propuesta de reforma electoral

El Instituto Nacional Electoral, INE, informó que toma nota de los ejes y componentes generales de la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral presentada por la Presidenta Claudia Sheinbaum…

“De acuerdo con la información pública difundida, la propuesta contempla diversos aspectos relacionados con la integración del Congreso de la Unión, la reducción del gasto electoral y el fortalecimiento de la fiscalización”, indicó en un comunicado…

¿Qué puntos incluye la iniciativa presentada?

Enfatizó que también incluye el voto de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero, los tiempos de radio y televisión, la regulación del uso de Inteligencia Artificial en materia electoral, los cómputos distritales, la ampliación de mecanismos de democracia participativa, así como disposiciones en materia de no nepotismo y no reelección.

El Instituto anotó que será hasta conocer el contenido íntegro de la iniciativa, incluido su articulado específico, los artículos constitucionales que se proponen reformar y las disposiciones transitorias correspondientes, cuando podrá efectuar un análisis técnico y operativo detallado sobre sus alcances, implicaciones y eventuales complejidades de implementación…

¿Cómo participará el INE en el análisis legislativo?

“El INE reitera que, como órgano constitucional autónomo responsable de organizar las elecciones federales y coordinar el Sistema Nacional Electoral, cuenta con experiencia técnica, operativa y administrativa acumulada a lo largo de más de tres décadas, la cual pone a disposición del Poder Legislativo para contribuir al análisis informado de cualquier reforma en la materia”, subrayó…

El Instituto manifestó su plena disposición a proporcionar a las legisladoras y los legisladores la información técnica, presupuestal y operativa que estimen necesaria, a fin de dimensionar los efectos institucionales, financieros, logísticos y tecnológicos que pudieran derivarse de la eventual aprobación de esta iniciativa…

“La participación del INE en el proceso de deliberación pública debe ser vista desde una perspectiva estrictamente técnica, con respeto absoluto a las facultades del Congreso de la Unión como órgano reformador de la Constitución, y siempre velando por el interés general, la certeza jurídica y la preservación de los principios rectores de la función electoral: legalidad, imparcialidad, objetividad, independencia, máxima publicidad y paridad”, finalizó…

